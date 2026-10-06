باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف در مراسم معارفه حمید بورد، سرپرست وزارت نفت، با تأکید بر جایگاه صنعت نفت در برنامه‌های توسعه کشور گفت: صنعت نفت باید در برنامه‌های توسعه نقش مهمی به‌عنوان بخش مادر داشته باشد که البته وزارت نفت طی چند دهه اخیر نیز در این زمینه خوش درخشیده است.

وی افزود: وزیر نفت در دو سال اخیر نقش برادر بزرگ را برای سایر بخش‌ها، حتی به بهای کاهش سهم وزارت نفت، ایفا کرده است.

تقدیر از عملکرد صنعت نفت در دو جنگ اخیر

معاون اول رئیس‌جمهور با تشکر از زحمات مهندس پاک‌نژاد، وزیر سابق نفت و مدیران صنعت نفت در دو جنگ تحمیلی اخیر گفت: یکی از مدیران این بخش در طول جنگ رمضان به مدت ۴۵ روز در خارک حضور داشت. وجود همین نگاه در مدیران، ما را پیروز کرد، مردم را به جبهه خیابان آورد و دشمن را در برابر عظمت ایران به زانو درآورد.

عارف با بیان اینکه برگزاری این مراسم بیشتر بهانه‌ای برای قدردانی از زحمات صنعت نفت است، افزود: وزیر پیشین نفت و سرپرست جدید هر دو از نیرو‌های خانواده صنعت نفت هستند و این نیرو‌ها مراسم تودیع یا معارفه نمی‌خواهند، اما به هر حال رسم خوبی برای قدردانی از مدیری است که به هر دلیلی مسئولیت خود را واگذار می‌کند.

امروز جای پاک‌نژاد خالی است

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به نحوه برگزاری مراسم معارفه وزرا در ابتدای فعالیت دولت چهاردهم گفت: در آن مقطع صبر می‌کردیم تا وزیر جدید بر امور وزارتخانه مسلط شود و مراسم معارفه را یکی دو هفته بعد برگزار می‌کردیم، اما درباره وزارت نفت حتی یک ساعت هم نیاز نبود مراسم به تأخیر بیفتد.

وی افزود: امروز جای آقای پاک‌نژاد خالی است. او فردی دلسوز، پرتلاش، همراه، مسلط به کار و دغدغه‌مند است که امروز همراه خانواده در سفر است. قصد بازگشت داشت، اما من توصیه کردم سفر خود را ناتمام نگذارد.

وزارت نفت ظرف ۵ روز ۵۰ همت به دولت کمک کرد

عارف با تقدیر از عملکرد وزیر سابق نفت گفت: مهندس پاک‌نژاد در مسئولیت وزارت نفت عملکرد درخشانی داشت و براساس قانون اساسی، نگاه جامعی به مسائل کشور داشت.

وی افزود: گاهی که در پرداخت یارانه مشکل داشتیم، تأمین آن را به وزارت نفت تحمیل می‌کردیم و مهندس پاک‌نژاد ظرف پنج روز ۵۰ همت به دولت کمک می‌کرد. دولت در بخش بهداشت و درمان نیز از کمک وزارت نفت استفاده کرد.

روایت عارف از استعفای پاک‌نژاد

معاون اول رئیس‌جمهور درباره دلایل استعفای وزیر سابق نفت گفت: وزیر نفت سال گذشته به چند دلیل که یکی از آنها کسالت بود، بر رفتن از وزارتخانه اصرار داشت و استعفای کتبی داد که البته من با او برخورد تندی کردم و گلایه کردم که چرا بدون مشورت استعفا داده است و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که استعفا را دنبال نکند.

عارف ادامه داد: یک بار دیگر هم به او گفتم اگر قصد استعفا دارد، ابتدا با من هماهنگ کند، اما او بدقولی کرد. رئیس‌جمهور هم در نهایت در برابر اصرار وزیر نفت به استعفا گفت که مهندس پاک‌نژاد اصرار به رفتن داشت و من پذیرفتم.

وی با اشاره به حواشی ایجادشده پیرامون تغییرات مدیریتی گفت: در این جابه‌جایی‌ها حواشی ایجاد می‌شود که ۹۰ تا ۹۵ درصد آن واقعیت ندارد و بهترین کار، سکوت در برابر ادعا‌های مربوط به حذف و کنار گذاشتن افراد است.

معاون اول رئیس‌جمهور افزود: مهندس پاک‌نژاد همچنان در خدمت صنعت نفت باقی خواهد ماند. من یک یار صمیمی را از دست دادم، اما کشور ما آن‌قدر سیاسی است که اگر این جلسه امروز برگزار نمی‌شد، با ادعا‌های واهی روبه‌رو می‌شدیم.

جابه‌جایی مدیران نباید به عملکرد وزارتخانه آسیب بزند

عارف با اشاره به رویکرد دولت برای انتخاب سرپرست وزارت نفت از داخل این مجموعه گفت: هر بار آقای بورد را دیدم، بیشتر به وی علاقه‌مند شدم. او ابتدا مسئولیت سرپرستی وزارت نفت را نمی‌پذیرفت، زیرا تصور می‌کرد اگر این مسئولیت را قبول کند به آقای پاک‌نژاد کم‌لطفی کرده است.

وی افزود: وزارت نفت نیرو‌های نخبه زیادی دارد که نقش مؤثر آنها در بازسازی صنایع نفت و گاز اثبات شده است. قرار هم نیست ما مدیران تا ابد در مسئولیت بمانیم؛ آنچه اهمیت دارد این است که هنگام رفتن مدیران، روابط آنها با مجموعه بهتر از قبل از حکم گرفتن باشد؛ یعنی جدا شدن مدیران نیز باید با رفاقت و تفاهم باشد.

معاون اول رئیس‌جمهور با تشکر از بورد برای پذیرفتن این مسئولیت تأکید کرد: قرار نیست با جابه‌جایی مدیران، عملکرد وزارتخانه یا دستگاه‌ها آسیب ببیند. ما از عملکرد وزارت نفت رضایت داریم، اما باید هر روز شاهد عملکرد بهتری باشیم.

عارف گفت: معتقدم هر تغییری می‌تواند زمینه تغییرات جهشی را فراهم کند. آقای بورد فردی خوشنام است که بر مسائل وزارت نفت اشراف دارد و مطمئن هستیم با مدیریت او جهشی در عملکرد این وزارتخانه ایجاد خواهد شد.

به هیچ‌وجه نگران تحریم‌ها نیستیم

معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه تأکید کرد: ما به هیچ‌وجه نگران تحریم‌ها نیستیم، زیرا کشور در برابر تحریم‌ها آب‌دیده شده است.

وی افزود: اوایل انقلاب همه دعا می‌کردیم کاش کشور نفت نداشت تا بتواند رشد کند، زیرا این تلقی وجود داشت که نفت ما را تنبل کرده است. برخلاف القای دیگران، کشور ثروتمندی هم نیستیم و کل منابع زیرزمینی ما از تولید ناخالص داخلی برخی کشور‌ها نیز کمتر است.

عارف ادامه داد: قرار بود وابستگی بودجه به نفت صفر شود و در برنامه‌های توسعه نیز این سیاست گنجانده شد که باید در این مسیر با شتاب بیشتری حرکت کنیم.

وزارت نفت در اجرای ۱۱۷ طرح فناورانه پیشتازی کند

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به تصویب ۱۱۷ طرح در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی در ستاد ویژه توسعه فناوری گفت: به رئیس‌جمهور عرض کردم که باید به این دستاورد‌ها افتخار کرد، زیرا این برنامه‌ها و طرح‌ها مسیر جدیدی را در این حوزه مهم ایجاد می‌کنند.

وی افزود: وزارت نفت نیز باید در اجرای این برنامه‌ها پیشتازی کند، زیرا انتظار زیادی از این وزارتخانه برای توسعه کشور وجود دارد و باید این رسالت و افتخار خود را همچنان حفظ کند.

جنگ‌های امروز، جنگ‌های فناوری است

عارف همچنین به سرپرست وزارت نفت توصیه کرد رویکرد ارتباط این وزارتخانه با دانشگاه‌ها و تربیت نیروی انسانی کارآمد را تقویت کند و گفت: جنگ‌های امروز، جنگ‌های فناوری است و ما به دلیل توجه به فناوری در برابر دشمن شکست نخوردیم.

وی ادامه داد: با این حال دشمن قوی‌ترین و بهترین تولیدات فناوری را در اختیار دارد و اگر پدافند و سایبر ما مقتدر باشد، دشمن هیچ کاری نمی‌تواند بکند.

پروژه‌های فشارافزایی و میادین مشترک با شتاب بیشتری دنبال شود

معاون اول رئیس‌جمهور در پایان با تأکید بر اینکه بازسازی صنایع آسیب‌دیده در دو جنگ تحمیلی اخیر در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی باید با نوسازی و بهسازی همراه باشد، گفت: دولت در حال تدوین برنامه‌ای دو ساله برای اداره کشور است که هم بهترین و هم بدترین شرایط را برای کشور در نظر گرفته است و وزارت نفت نیز باید چنین برنامه‌ای داشته باشد.

عارف تأکید کرد: نباید به هیچ‌وجه برنامه‌های توسعه عقب بیفتد. وزارت نفت پروژه‌های فشارافزایی را دنبال کرده و باید در زمینه میدان‌های مشترک نیز بیشتر فعالیت کند. دولت هم در خدمت وزارت نفت است تا مسیر پیش‌رو با شتاب بیشتری دنبال شود.

منبع: ریاست جمهوری