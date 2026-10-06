باشگاه خبرنگاران جوان- علی سروش در خبری که روز سه‌شنبه روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در اختیار ایرنا قرار داد با اشاره به نتایج اعلام‌شده نظام رتبه‌بندی بین‌المللی تایمز ۲۰۲۷ اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با کسب رتبه جهانی ۴۰۱ تا ۴۵۰، برای سومین سال متوالی جایگاه نخست را در میان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به دست آورده و برای دومین سال پیاپی در رتبه دوم دانشگاه‌های کشور قرار گرفته است.

وی افزود: تداوم این موفقیت، نشان‌دهنده ظرفیت‌های ارزشمند علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و حاصل تلاش مستمر اعضای هیات علمی، پژوهشگران، دانشجویان و کارکنانی است که با تعهد و پشتکار، مسیر پیشرفت علمی دانشگاه را دنبال می‌کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با تأکید بر اهمیت حضور دانشگاه در نظام‌های معتبر بین‌المللی رتبه‌بندی تصریح کرد: کسب این جایگاه، علاوه بر ارتقای اعتبار علمی دانشگاه در سطح ملی و بین‌المللی، بیانگر ظرفیت مجموعه دانشگاه برای توسعه پژوهش‌های اثرگذار، ارتقای کیفیت آموزش و گسترش تعاملات علمی با مراکز دانشگاهی جهان است.

سروش با اشاره به عملکرد دانشگاه در شاخص‌های ارزیابی تایمز خاطرنشان کرد: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در شاخص وجهه بین‌المللی با کسب امتیاز ۶۸.۵ درصد، بالاترین امتیاز را در میان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به دست آورده است که این دستاورد، بیانگر ظرفیت دانشگاه در توسعه ارتباطات علمی و تقویت جایگاه بین‌المللی آن است.

وی ادامه داد: نظام رتبه‌بندی تایمز دانشگاه‌ها را بر اساس شاخص‌هایی از جمله آموزش، محیط پژوهش، کیفیت پژوهش، ارتباط با صنعت و وجهه بین‌المللی ارزیابی می‌کند و قرار گرفتن دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در بازه رتبه ۴۰۱ تا ۴۵۰ جهان، حاصل مجموعه‌ای از تلاش‌ها برای ارتقای عملکرد علمی و پژوهشی در این حوزه‌هاست.

سروش در پایان تأکید کرد: دستیابی به جایگاه‌های برتر علمی، پایان مسیر نیست، بلکه مسئولیت دانشگاه را برای ارتقای مستمر کیفیت آموزش و پژوهش، تقویت همکاری‌های بین‌المللی و تبدیل دستاورد‌های علمی به راهکار‌هایی مؤثر برای ارتقای سلامت جامعه دوچندان می‌کند.