مارکو روبیو می‌گوید واشنگتن همراه با آژانس‌های بین‌المللی، مورد آزمایشگاه سیبری را «ساعت به ساعت» زیر نظر دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، روز سه‌شنبه از روسیه خواست تا در مورد یک حادثه مرگبار در یک آزمایشگاه بیولوژیک در سیبری، شفافیت کامل داشته باشد و اطلاعات دقیقی را با جامعه بین‌المللی به اشتراک بگذارد.

روبیو در یک کنفرانس خبری مشترک با تورگردور کاترین گونارسدوتیر، وزیر امور خارجه ایسلند، در ریکیاویک به خبرنگاران گفت: «فکر می‌کنم بر روسیه لازم است که بدیهی است اطلاعات بیشتری را با جهان به اشتراک بگذارد. این کاری است که آنها باید انجام دهند. این چیزی است که امیدواریم انجام دهند.»

روبیو تأکید کرد که هر زمان عفونتی در داخل یک تأسیسات تخصصی در هر نقطه از جهان رخ دهد، نگرانی‌ها طبیعتاً بروز می‌کند و به درس‌های همه‌گیری کووید-۱۹ اشاره کرد.

با این حال، او هشدار داد که نباید در مورد اینکه آیا این حادثه شامل یک عامل بیماری‌زای اصلاح‌شده عمدی بوده است یا خیر، به نتیجه‌گیری‌های بی‌اساس رسید. او گفت که گمانه‌زنی بدون حقایق جامع «بی‌پروا» خواهد بود و افزود که ایالات متحده نمی‌تواند تعیین کند که آیا این وضعیت یک رخداد جزئی است یا چیزی گسترده‌تر.

روبیو گفت که چندین آژانس داخلی و بین‌المللی تحولات را «ساعت به ساعت» دنبال می‌کنند تا اطمینان حاصل شود که دولت‌های شریک می‌توانند پس از در دسترس قرار گرفتن اطلاعات تأییدشده، به طور مناسب واکنش نشان دهند.

این درخواست دیپلماتیک پس از گزارش‌هایی مطرح شد که به نقل از خبرگزاری دولتی روسیه، تاس، یک پژوهشگر زن ۲۸ ساله در مؤسسه تحقیقات ضدطاعون ایرکوتسک پس از ابتلا به «پنومونی با علت ناشناخته» جان باخته است.

در حالی که رسانه‌های محلی ادعا کردند که این مرگ ناشی از قرار گرفتن تصادفی در معرض عوامل آزمایشگاهی بوده است که منجر به قرنطینه بیمارستان‌ها و قوانین استفاده از ماسک در کارخانه‌ها در شلخوف نزدیک شد، نهاد نظارت بر حمایت از مصرف‌کنندگان روسیه، اعلام کرد که وضعیت اپیدمیولوژیک پایدار باقی مانده است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز دوشنبه گفت که واشنگتن اوضاع را از نزدیک دنبال می‌کند و آماده کمک به مسکو باقی مانده است. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، از این اقدام استقبال کرد و گفت که پیشنهاد‌های متقابل کمک همیشه مثبت هستند.

منبع: آناتولی 

برچسب ها: مارکو روبیو ، روسیه
خبرهای مرتبط
آتش‌سوزی در یک نفتکش در نزدیکی سوچی روسیه
روسیه از دیدار پوتین و پزشکیان خبر داد
پوتین: روسیه در ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای پیشتاز جهان است
اوکراین تأسیسات گازی روسیه در سیبری را هدف قرار داد
بمب‌افکن استراتژیک روسیه در سیبری در جریان تمرین سقوط کرد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۱۱ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
رژیم تروریستی آمریکا به وجود آورنده کرونا و سایر بیماری ها جهت نسل کشی بشر،این ذات شیطانی امریکاست،روبیو هم در جزیره شیطانی اپستین بوده است،زن ترامپ نیز در جزیره اپستین بوده و عامل موساد و صهیونیست هاست،صهیونیست ها امریکارو برده خودشون کردند اختیار آمریکا در دست سگیونیست هاست.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۵۹ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
ابن کرونا و طاعون فعلی همش نقشه شوم آمریکایی ها بوده و هست هر جا بتوننند جنگ راه میندازند هر جا هم قدرت جنگ نداشته باشند ویروس پخش می‌کنند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۷ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
روبیو بره گندکاری های خودشون و ماله بکشه ... اینها هنوز خیال میکنند کابوی هستن..
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۴ ۱۴ مهر ۱۴۰۵
شما حمله میکروبی کرده‌اید شما بهتر از مقامات روسیه از نوع میکروب طاعون اطلاع دارید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۹ ۱۴ مهر ۱۴۰۵
کرونا رو کی بوجود آورد و از طریق کارشناسان خود به چین انتقال داد رژیم تروریستی اپستینی آمریکایی برای اینکه به اقتصاد چین ضربه بزنه،روسیه هم باید دست بکار بشه به همراه چین جهت انتقام
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۸ ۱۴ مهر ۱۴۰۵
ربیو غلط کرد
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۱ ۱۴ مهر ۱۴۰۵
امریکا بهتر در زمینه کرونا شفاف باشه که چرا هنوز توی این کشور تلفات می گیره؟
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۱ ۱۴ مهر ۱۴۰۵
هربار آمریکا و غرب وحشی کم میارن یه بیماری رو منتشر میکنن به اسم ملت‌ها
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۰ ۱۴ مهر ۱۴۰۵
اول چین حالا روسیه ایران ک مرتب با روسیه رفت وآمد دارد باید مراقب باشه
۱
۳
پاسخ دادن
به نام مکه به کام یهود
حمله یمن به فرودگاه‌ها و پایگاه‌های نظامی عربستان
ونس: ایران باید غنی‌سازی را بشدت کاهش دهد
واکنش‌های عصبی در مصر درپی تهدیدات اسموتریچ
دوئل انتخاباتی جمهوری‌خواهان با قیمت دیزل و جفری اپستین
یدیعوت آحارونوت: سه سال جنگیدیم، اما حماس و حزب‌الله پابرجا هستند
افشاگری نماینده عراقی از فشار بر الحشد الشعبی در قانون جدید
هفتم اکتبر؛ جشن نتانیاهو برای بقای سیاسی خود
خشم صهیونیست‌ها از شانه‌خالی‌کردن نتانیاهو از مسئولیت ۷ اکتبر
بیانیه حماس در ۷ اکتبر: روح «طوفان الاقصی» همچنان زنده است
آخرین اخبار
بیانیه حماس در ۷ اکتبر: روح «طوفان الاقصی» همچنان زنده است
هفتم اکتبر؛ جشن نتانیاهو برای بقای سیاسی خود
خشم صهیونیست‌ها از شانه‌خالی‌کردن نتانیاهو از مسئولیت ۷ اکتبر
یدیعوت آحارونوت: سه سال جنگیدیم، اما حماس و حزب‌الله پابرجا هستند
افشاگری نماینده عراقی از فشار بر الحشد الشعبی در قانون جدید
دوئل انتخاباتی جمهوری‌خواهان با قیمت دیزل و جفری اپستین
واکنش‌های عصبی در مصر درپی تهدیدات اسموتریچ
ونس: ایران باید غنی‌سازی را بشدت کاهش دهد
به نام مکه به کام یهود
حمله یمن به فرودگاه‌ها و پایگاه‌های نظامی عربستان
سوئد سامانه پاتریوت به لهستان ارسال می‌کند
آتش‌سوزی در یک نفتکش در نزدیکی سوچی روسیه
هشدار امنیتی انگلیس درباره حملات موشکی و پهپادی در عربستان
روسیه از دیدار پوتین و پزشکیان خبر داد
دبیرکل حزب الله: مقاومت و ایستادگی تا عقب‌نشینی اسرائیل از جنوب لبنان ادامه دارد
هزاران دانش‌آموز و دانشجو در پاریس علیه افزایش بودجه نظامی تظاهرات کردند
شهردار سن‌دیگو به ترامپ: شهر ما را از اظهارات بی‌پروا درباره جنگ دور نگه دارید
برخورد پرتابه ناشناس با یک نفتکش هنگام خروج از تنگه هرمز
ادعای نتانیاهو درباره برنامه‌ریزی حماس برای حمله علیه رژیم صهیونیستی
بازداشت فرد دیگری در انگلیس در ارتباط با حادثه امنیتی پایگاه فیرفورد
چین انتقال اطلاعات ماهواره‌ای و ناوبری به ایران را رد کرد
گوترش خواستار پایان جنگ و بازگشت آمریکا و ایران به دیپلماسی شد
روبیو از روسیه خواست در مورد حادثه طاعون شفاف باشد
واشنگتن: پیوستن اوکراین به ناتو روی میز نیست
اعتراضات دانش‌آموزان فرانسه به تظاهرات سراسری کشیده شد
اصابت پرتابه به کشتی تجاری در تنگه هرمز؛ ۱۱ تبعه هند زخمی شدند
لاوروف: اظهارات ناتو درباره آمادگی برای جنگ با روسیه را جدی می‌گیریم
قطر: تماس‌ها برای پیشبرد مذاکرات آمریکا و ایران ادامه دارد
خشم کالیفرنیا از ترامپ: او خطرناک و ناپایدار است
یمن: آسمان عربستان به‌جز مکه و مدینه منطقه جنگی است