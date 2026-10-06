باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، روز سه‌شنبه از روسیه خواست تا در مورد یک حادثه مرگبار در یک آزمایشگاه بیولوژیک در سیبری، شفافیت کامل داشته باشد و اطلاعات دقیقی را با جامعه بین‌المللی به اشتراک بگذارد.

روبیو در یک کنفرانس خبری مشترک با تورگردور کاترین گونارسدوتیر، وزیر امور خارجه ایسلند، در ریکیاویک به خبرنگاران گفت: «فکر می‌کنم بر روسیه لازم است که بدیهی است اطلاعات بیشتری را با جهان به اشتراک بگذارد. این کاری است که آنها باید انجام دهند. این چیزی است که امیدواریم انجام دهند.»

روبیو تأکید کرد که هر زمان عفونتی در داخل یک تأسیسات تخصصی در هر نقطه از جهان رخ دهد، نگرانی‌ها طبیعتاً بروز می‌کند و به درس‌های همه‌گیری کووید-۱۹ اشاره کرد.

با این حال، او هشدار داد که نباید در مورد اینکه آیا این حادثه شامل یک عامل بیماری‌زای اصلاح‌شده عمدی بوده است یا خیر، به نتیجه‌گیری‌های بی‌اساس رسید. او گفت که گمانه‌زنی بدون حقایق جامع «بی‌پروا» خواهد بود و افزود که ایالات متحده نمی‌تواند تعیین کند که آیا این وضعیت یک رخداد جزئی است یا چیزی گسترده‌تر.

روبیو گفت که چندین آژانس داخلی و بین‌المللی تحولات را «ساعت به ساعت» دنبال می‌کنند تا اطمینان حاصل شود که دولت‌های شریک می‌توانند پس از در دسترس قرار گرفتن اطلاعات تأییدشده، به طور مناسب واکنش نشان دهند.

این درخواست دیپلماتیک پس از گزارش‌هایی مطرح شد که به نقل از خبرگزاری دولتی روسیه، تاس، یک پژوهشگر زن ۲۸ ساله در مؤسسه تحقیقات ضدطاعون ایرکوتسک پس از ابتلا به «پنومونی با علت ناشناخته» جان باخته است.

در حالی که رسانه‌های محلی ادعا کردند که این مرگ ناشی از قرار گرفتن تصادفی در معرض عوامل آزمایشگاهی بوده است که منجر به قرنطینه بیمارستان‌ها و قوانین استفاده از ماسک در کارخانه‌ها در شلخوف نزدیک شد، نهاد نظارت بر حمایت از مصرف‌کنندگان روسیه، اعلام کرد که وضعیت اپیدمیولوژیک پایدار باقی مانده است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز دوشنبه گفت که واشنگتن اوضاع را از نزدیک دنبال می‌کند و آماده کمک به مسکو باقی مانده است. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، از این اقدام استقبال کرد و گفت که پیشنهاد‌های متقابل کمک همیشه مثبت هستند.

منبع: آناتولی