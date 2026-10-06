هم‌زمان با بررسی روند راه‌اندازی خانه‌ها و کانون‌های تخصصی قرارگاه مردمی دختران، زنان، خانواده و جوانی جمعیت ایران پیروز، برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی حوزه زنان و خانواده با برگزاری کارگاه‌های «دورهمی حالا کتاب» ویژه مادران و کودکان زیر سه سال در منطقه ۱۰ دنبال شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه ارزیابی و پایش فرایند راه‌اندازی خانه‌ها و کانون‌های تخصصی قرارگاه مردمی دختران، زنان، خانواده و جوانی جمعیت ایران پیروز با هدف ایجاد هم‌فهمی، هم‌افزایی و آشنایی با رویکردها، مأموریت‌ها و مسیر فعالیت این قرارگاه برگزار شد.

در این نشست، مأموریت‌ها، چرخه فعالیت و محورهای فعالیت کانون‌های تخصصی «ریحان شهر»، «رستا»، «جوانی جمعیت»، «هزار امید» و «تهران خانواده» مورد بررسی قرار گرفت.

کانون «ریحان شهر» با محوریت کنشگری زنانه محلی و نقش تسهیلگری شهرداری، کانون «رستا» با هدف حمایت از زنان سرپرست خانوار و خانواده‌های کم‌برخوردار، کانون «جوانی جمعیت» با رویکرد آموزش تحکیم خانواده، ازدواج و فرزندآوری، کانون «هزار امید» با هدف ایجاد بستر کنشگری مستمر دختران نوجوان و کانون «تهران خانواده» با تمرکز بر تقویت رویکرد خانواده‌محوری در مدیریت شهری معرفی شدند.

در این نشست تأکید شد که استفاده از ظرفیت‌های مردمی و محله‌محور و تقویت نقش زنان و دختران در کنشگری اجتماعی، از محورهای اصلی فعالیت این قرارگاه است و شناسایی نیازها و توانمندی‌های محلی می‌تواند زمینه اجرای برنامه‌های هدفمندتر را فراهم کند.

برگزاری «دورهمی حالا کتاب» برای مادران و کودکان

در ادامه برنامه‌های حوزه زنان و خانواده، دو کارگاه از سلسله دورهمی‌های کتابخوانی «حالا کتاب» ویژه مادران و کودکان زیر سه سال، به همت اداره زنان و خانواده در سرای محله سلیمانی برگزار شد.

این کارگاه‌ها با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی و تقویت ارتباط عاطفی میان مادر و کودک برگزار شد و کودکان در کنار مادران خود با تصاویر کتاب‌ها و قصه‌ها همراه شدند.

طرح «دورهمی حالا کتاب» از ۱۳ مهرماه آغاز شده و در مهر و آبان ۱۴۰۵ در محلات ده‌گانه منطقه اجرا می‌شود. شهروندان برای اطلاع از زمان و مکان برگزاری این برنامه‌ها می‌توانند به سرای محله خود یا اداره زنان و خانواده مراجعه کنند.

در مجموع، توسعه فعالیت‌های محله‌محور، بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی با تمرکز بر زنان، خانواده و کودکان، از محورهای مورد توجه در برنامه‌های این حوزه عنوان شده است.

برچسب ها: زنان ، خانواده
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