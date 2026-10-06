باشگاه خبرنگاران جوان - نمایش اقتدار گردان‌های جان فدای ایران اسلامی پنجشنبه ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۵، ساعت ۸:۳۰ صبح در میادین اصلی سراسر استان برگزار خواهد شد.

در گرگان، میدان وحدت، خیابان شهید بهشتی در گنبدکاووس میدان انقلاب در بندرگز میدان شهرداری، خیابان سپاه در گمیشان مصلی شهرستان در بندرترکمن، مسجد قبا، خیابان آزادی به سمت چهار راه شهید کاسب در کردکوی، چهار راه انقلاب، مسجد جامع در آق قلا، میدان شهدای گمنام در علی آباد کتول، میدان ولایت تا چهارراه قصر در آزادشهر، خیابان شهید رجایی به سمت خیابان شاهرود در مینودشت، میدان امام خمینی (ره) در گالیکش، بانک سپه تا چهارراه شریعتی در کلاله، روبروی مصلی، شهرداری کلاله در رامیان، مرکز شهر، روبروی شهرداری و در مراوه تپه، در روز دوشنبه ۲۰ مهرماه ساعت ۹ صبح روبروی مزار شهید گمنام، نمایش اقتدار گردان‌های جان فدای ایران اسلامی برگزار می‌شود.

منبع: صدا و سیما