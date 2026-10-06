رئیس موسسه رازی گفت: برای تحقق اهداف برنامه هفتم، تولید ۷ میلیارد دوز واکسن هدف گذاری شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حسن مروتی رئیس موسسه تحقیقات سرم سازی رازی در همایش روز ملی دامپزشکی گفت: نیاز سالانه واکسن مورد نیاز ۱۴ میلیارد دوز است که اکنون ۴ میلیارد دوز در کشور تولید می شود که از این میزان ۳.۷ میلیارد دوز توسط موسسه رازی و مابقی بخش خصوصی تولید می شود.

وی با بیان اینکه بالاترین میزان آمار تولید مربوط به واکسن دامی است، افزود: تا پایان برنامه هفتم تولید واکسن طیور باید به ۷۰ درصد برسد، همچنین تولید واکسن آبزیان را شروع کردیم که تا پایان سال رونمایی خواهد شد.

مروتی با بیان اینکه تولید واکسن در کشور روبه افزایش است، گفت: برای دستیابی به اهداف برنامه هفتم باید ۷ میلیارد دوز واکسن تولید کنیم که این امر بیانگر افزایش ۲ برابری تولید است که با وجود تداوم تحریم‌ها و محدودیت در تأمین تجهیزات و مواد اولیه، نیازمند تخصیص بودجه‌های خاص است.

برچسب ها: واکسن دام و طیور ، واکسن آبزیان ، واردات واکسن
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