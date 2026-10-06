معاون وزیر صمت از ظرفیت ۳.۵ میلیارد تنی سنگ تزئینی ایران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وجیه‌الله جعفری، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت ظهر امروز در آیین افتتاح هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی سنگ نیم‌ور محلات با بیان اینکه کشور بیش از ۳.۵ میلیارد تن ذخیره سنگ تزئینی دارد، گفت: ظرفیت صادراتی این صنعت می‌تواند به یک‌ونیم تا ۲ میلیارد دلار برسد، اما صادرات سال گذشته حدود ۲۳۰ میلیون دلار بوده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه کشور در حوزه سنگ‌های تزئینی بیان کرد: بیش از ۳.۵ میلیارد تن ذخیره سنگ تزئینی در کشور وجود دارد که ظرفیت قابل توجهی برای ایجاد ارزش افزوده و توسعه اقتصادی است، اما صرف داشتن ذخیره کافی نیست و باید بتوان از این ظرفیت بهره‌برداری اقتصادی مناسبی داشت.

جعفری افزود: در بخش معادن سنگ تزئینی، حدود ۳۲ میلیون تن ظرفیت اسمی برای معادن دارای پروانه بهره‌برداری ایجاد شده، اما میزان استخراج واقعی حدود ۱۱ تا ۱۱.۵ میلیون تن است؛ به این معنا که تنها حدود ۳۰ درصد ظرفیت موجود مورد استفاده قرار می‌گیرد.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صمت ادامه داد: در بخش فرآوری نیز واحد‌های دارای پروانه بهره‌برداری حدود ۲۲۵ میلیون مترمربع ظرفیت اسمی دارند، اما تولید واقعی حدود ۸۰ میلیون مترمربع است که این میزان نیز حدود ۳۰ درصد ظرفیت ایجادشده را شامل می‌شود.

جعفری با بیان اینکه فاصله میان ظرفیت‌های ایجادشده و تولید واقعی نشان‌دهنده وجود ایراد در زنجیره ارزش صنعت سنگ است، تصریح کرد: باید مشخص شود چرا بخش قابل توجهی از ظرفیت این صنعت به ارزش افزوده تبدیل نمی‌شود. بخشی از مشکل به زنجیره تولید و بخش مهم‌تر به بازار، تجارت و صادرات بازمی‌گردد.

وی اضافه کرد: صنعت سنگ ایران در مقاطعی بازار‌های مناسبی در اختیار داشت و صادرات نیز با سرعت خوبی انجام می‌شد، اما به دلایل مختلف بخشی از این بازار‌ها از دست رفته است و امروز باید برای بازگشت به بازار‌های جهانی و تقویت جایگاه سنگ ایران برنامه‌ریزی شود.

صادرات ۲۳۰ میلیون دلاری سنگ ایران

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به صادرات سنگ کشور در سال گذشته اظهار کرد: صادرات سنگ حدود ۲۳۰ میلیون دلار بوده، در حالی که با توجه به ظرفیت‌های موجود، امکان دستیابی به صادرات یک‌ونیم تا ۲ میلیارد دلار وجود دارد.

جعفری افزود: ظرفیت و ماده اولیه لازم برای افزایش صادرات وجود دارد و مشکل اصلی در این بخش بیشتر به بازار و تجارت مربوط می‌شود. اگر بازار و تجارت سنگ حل نشود، حل سایر بخش‌های زنجیره نیز نمی‌تواند مشکل صنعت را به‌طور کامل برطرف کند.

وی با تأکید بر ضرورت برندسازی سنگ ایران در بازار‌های جهانی تصریح کرد: باید تلاش کنیم سنگ ایران در سطح بین‌المللی دارای برند و هویت مشخص شود. زمانی سنگ برخی مناطق ایران در جهان شناخته شده بود و به‌عنوان یک برند مورد پذیرش قرار می‌گرفت، اما بخشی از این جایگاه از دست رفته و باید برای بازگرداندن آن برنامه داشته باشیم.

تشکیل «ستاد سنگ» برای تدوین طرح جامع

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تقویت همکاری دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: طی یکی دو سال گذشته تلاش کرده‌ایم ارتباط میان مجموعه‌های دولتی و فعالان اقتصادی نزدیک‌تر شود و بر همین اساس «ستاد سنگ» با حضور بخش خصوصی، انجمن‌ها و فعالان این حوزه تشکیل شده است.

وی هدف از تشکیل این ستاد را تدوین و پیگیری طرح جامع سنگ‌های تزئینی عنوان کرد و افزود: این طرح باید تمام زنجیره صنعت، از اکتشاف و استخراج تا فرآوری، بازار، تجارت و صادرات را دربر بگیرد. اگر کل زنجیره را در کنار یکدیگر نبینیم، همچنان با شرایطی مواجه خواهیم بود که بخش زیادی از ظرفیت ایجادشده بدون استفاده باقی می‌ماند.

جعفری اضافه کرد: اکتشافات جدید نیز باید به‌صورت سیستماتیک و هدفمند انجام شود تا اطلاعات دقیق‌تری برای بهره‌برداری در اختیار باشد و مشخص شود برای استخراج هر ذخیره چه روشی مناسب‌تر است و چگونه می‌توان با استفاده از فناوری‌های جدید، طراحی بهتری برای استخراج انجام داد.

بازارسازی؛ حلقه مفقوده صنعت سنگ

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به وجود بیش از ۵ هزار واحد سنگبری در کشور اظهار کرد: این تعداد واحد ظرفیت قابل توجهی ایجاد کرده، اما بخش زیادی از آنها با ظرفیت کامل فعالیت نمی‌کنند و این موضوع ارتباط مستقیمی با بازار دارد.

وی ادامه داد: سنگ با بسیاری از مواد معدنی دیگر تفاوت دارد و بازار آن به‌صورت طبیعی شکل نمی‌گیرد. برای سنگ باید بازار ایجاد کرد، پروژه تعریف کرد و در نقاط مختلف مشتری و مصرف آن را شکل داد؛ بنابراین باید شناخت و رویکرد متفاوتی نسبت به سایر مواد معدنی در این صنعت داشته باشیم.

جعفری با بیان اینکه مصرف داخلی به‌تنهایی پاسخگوی ظرفیت تولید کشور نیست، ادامه داد: از حدود ۸۰ میلیون مترمربع تولید فرآوری‌شده، بیش از ۵ میلیون مترمربع در داخل مصرف می‌شود و این میزان نمی‌تواند بازار کافی برای ظرفیت موجود ایجاد کند؛ بنابراین بخش عمده فاصله باید از طریق توسعه بازار‌های صادراتی جبران شود.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت بر ضرورت توجه همزمان به توسعه معدن و حفاظت از محیط زیست تأکید کرد و افزود: حفاظت از محیط زیست باید رعایت شود، اما نمی‌توان صرفاً با رویکرد توقف فعالیت معدنی با موضوع برخورد کرد. باید برای بهره‌برداران شروط مشخص زیست‌محیطی تعیین شود و در صورت رعایت این الزامات، امکان فعالیت فراهم باشد.

وی بیان کرد: در حوزه سنگ باید بیشتر به سمت روش‌های استخراج زیرزمینی حرکت کنیم؛ چراکه این روش‌ها علاوه بر کاهش آسیب به محیط بیرونی، در برخی موارد می‌توانند پس از پایان استخراج، فضا‌هایی ایجاد کنند که قابلیت استفاده اقتصادی و گردشگری داشته باشند.

ضرورت نوسازی فناوری و کاهش ضایعات

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت باتاکید بر ضرورت به‌روزرسانی فناوری در صنعت سنگ اظهار کرد: ورود فناوری‌های جدید باید به افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و استفاده بهتر از منابعی منجر شود که برای استخراج آنها هزینه و تلاش زیادی صرف شده است.

جعفری با اشاره به توان داخلی در تولید تجهیزات صنعت سنگ بیان کرد: بخش عمده تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز این صنعت در داخل کشور ساخته می‌شود، اما به‌روزرسانی مستمر تجهیزات و استفاده از فناوری‌های جدید همچنان باید در دستور کار قرار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ضایعات معدنی افزود: ضایعات سنگ سرمایه‌های ملی هستند و باید با استفاده از روش‌های مناسب فرآوری به ارزش افزوده و اشتغال پایدار تبدیل شوند.

تأکید بر صادرات خدمات فنی و مهندسی

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی را نیز در کنار صادرات محصول ضروری دانست و اظهار کرد: زمانی که وارد بازار‌های خارجی می‌شویم، باید بتوانیم مجموعه‌ای از توانمندی‌های فنی، مهندسی، تجهیزات و محصولات را ارائه کنیم و در عین حال الزامات بازار‌های هدف را نیز بشناسیم و رعایت کنیم.

وی با اشاره به حضور فعالان و انجمن‌های بین‌المللی در نمایشگاه سنگ محلات، این رویداد را فرصتی برای توسعه تعاملات تجاری، ایجاد بازار‌های جدید و تقویت جایگاه سنگ ایران در بازار‌های جهانی دانست و خاطرنشان کرد: هر کمکی که از دست وزارتخانه برآید برای تقویت ارتباطات بین‌المللی و توسعه بازار سنگ انجام خواهد شد، زیرا یکی از ضعف‌های اصلی این صنعت، نبود هماهنگی کافی در سطح جهانی و در نتیجه از دست رفتن بخشی از ظرفیت‌های موجود است.

جعفری بیان کرد: اگر همدلی و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف و بخش خصوصی شکل بگیرد، می‌توان برنامه مشخصی برای صنعت سنگ از مرحله اکتشاف و استخراج تا فرآوری، تجارت، صادرات و حضور در بازار‌های جهانی تدوین و اجرا کرد و از ظرفیت موجود برای ایجاد ارزش افزوده، اشتغال پایدار و توسعه صنعتی کشور بهره گرفت.