با آغاز فصل پاییز و احتمال بارش‌های پاییزی، نیرو‌های خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۱۴ با هدف پیشگیری از آب‌گرفتگی معابر و تسهیل تردد شهروندان، در نقاط حساس و آبگیر سطح منطقه به حالت آماده‌باش درآمدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی اعلام شرایط جوی و کاهش دما، معاونت خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۱۴ با برنامه‌ریزی و استقرار نیرو‌های اجرایی، تجهیزات و ماشین‌آلات خدمات شهری در نقاط مستعد آب‌گرفتگی، تمهیدات لازم را برای مدیریت روان‌آب‌های سطحی و مواجهه با بارش‌های پاییزی به اجرا گذاشته است.

بر این اساس، نیرو‌های خدمات شهری در نواحی ششگانه منطقه در محور‌های حساس از جمله کندروی بزرگراه امام علی (ع)، پاسدار گمنام، خیابان خاوران، میدان سعیدی، خیابان امیرسلیمانی، بزرگراه شهید محلاتی، نبرد شمالی، ائمه اطهار، نبی‌اکرم (ص)، افراسیابی، حوضچه شکوری، صاحب‌الزمان، نیکنام، خیابان محلات، چهارراه بازار گل شهید محلاتی و حوضچه‌های هجرت، بسیج، شهیدان ارتش و بلوار سرباز مستقر هستند.

این آماده‌باش با هدف رصد مستمر معابر، جلوگیری از ایجاد آب‌گرفتگی، رفع سریع مشکلات احتمالی و ارتقای ایمنی و سهولت تردد شهروندان در روز‌های بارانی ادامه خواهد داشت.

معاونت خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۱۴ همچنین با تأکید بر تداوم حضور میدانی نیرو‌ها در روز‌های بارندگی، از شهروندان خواست در زمان بارش، ضمن رعایت احتیاط و توجه به شرایط معابر، در صورت مشاهده هرگونه مشکل شهری، موضوع را از طریق سامانه‌های ارتباطی شهرداری تهران اطلاع دهند.

برچسب ها: بارش ، خدمات شهری
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