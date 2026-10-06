تیم حقوقی باشگاه استقلال با ارسال مستندات جدید به کنفدراسیون فوتبال آسیا، بر معتبر بودن قرارداد یاسر آسانی تاکید کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم حقوقی باشگاه استقلال در ادامه پیگیری‌های خود درباره پرونده یاسر آسانی، مدارک و مستندات مورد نظر خود را برای کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) ارسال کرده است.

پرونده یاسر آسانی پس از شکایت چند باشگاه داخلی و طرح موضوع درباره وضعیت قراردادی این بازیکن، وارد مرحله جدیدی شده و AFC نیز از فدراسیون فوتبال ایران خواستار ارائه توضیحات و مستندات بیشتر درباره این پرونده شده است.

باشگاه استقلال در دفاع از موضع خود معتقد است قرارداد یاسر آسانی همچنان معتبر است و این بازیکن فسخ قرارداد مؤثری نداشته است. آبی‌پوشان پیش از این نیز تأکید کرده بودند صرف ارسال نامه از سوی بازیکن به معنای پایان قطعی قرارداد نیست و آسانی فسخ خود را در پرتال فیفا ثبت نکرده است.

بر همین اساس، تیم حقوقی استقلال مستندات خود را در اختیار AFC قرار داده تا موضع این باشگاه درباره اعتبار قرارداد آسانی و نحوه ادامه حضور این بازیکن در جمع آبی‌پوشان بررسی شود.

این در حالی است که از سوی مشاور حقوقی آسانی نیز مکاتباتی منتشر شده که در آن بر فسخ یک‌طرفه قرارداد این بازیکن تأکید شده است؛ بنابراین اختلاف اصلی طرفین همچنان بر سر آثار حقوقی این فسخ و وضعیت قراردادی و ثبتی آسانی است.