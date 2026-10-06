\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646-\u00a0 \u0622\u06cc\u062a\u200c\u0627\u0644\u0644\u0647 \u0645\u062d\u0645\u0648\u062f \u0645\u062d\u0645\u062f\u06cc \u0639\u0631\u0627\u0642 \u0636\u0645\u0646 \u062c\u0648\u06cc\u0627 \u0634\u062f\u0646 \u0627\u0632 \u0648\u0636\u0639\u06cc\u062a \u062c\u0633\u0645\u0627\u0646\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0631\u062c\u0639 \u062a\u0642\u0644\u06cc\u062f\u060c \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0634\u0627\u0646 \u0622\u0631\u0632\u0648\u06cc \u0633\u0644\u0627\u0645\u062a\u06cc \u0648 \u0628\u0647\u0628\u0648\u062f\u06cc \u06a9\u0631\u062f.\n\u0645\u0646\u0628\u0639:\u062e\u0628\u0631 \u062d\u0648\u0632\u0647