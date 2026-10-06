رئیس دفتر مقام معظم رهبری در قم از آیت‌الله حسین نوری همدانی از مراجع عظام تقلید عیادت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان-  آیت‌الله محمود محمدی عراق ضمن جویا شدن از وضعیت جسمانی این مرجع تقلید، برای ایشان آرزوی سلامتی و بهبودی کرد.

منبع:خبر حوزه

برچسب ها: مراجع تقلید ، آیت الله نوری همدانی
خبرهای مرتبط
آیت الله نوری همدانی:
هر نوع رابطه با رژیم اسرائیل و کمک به بقای آن قطعاً با مصالح امت در تضاد و تعارض است
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قم میزبان «اجلاس ملی مدیرعامل ۲۰۲۶»؛ با رویکر تلاقی دانش دانشگاهی و راهبرد‌های صنعت
مسیر ایل راه عشایری استان قم هموار شد
گره گشایی ترافیکی از بلوار شهید کبیری قم تا نیمه سال آینده
آخرین اخبار
قم میزبان «اجلاس ملی مدیرعامل ۲۰۲۶»؛ با رویکر تلاقی دانش دانشگاهی و راهبرد‌های صنعت
گره گشایی ترافیکی از بلوار شهید کبیری قم تا نیمه سال آینده
مسیر ایل راه عشایری استان قم هموار شد
ال نینو در راه قم / قمرود زیر ذره‌بین مدیریت سیلاب رفت
رشد کمک‌ های خیرخواهانه قمی ها در جشن عاطفه‌ها
رونمایی از فراخوان کنگره بین‌المللی «امناءالرسل»با محوریت اندیشه‌های شهید سید نصرالله در قم
عیادت رئیس دفتر رهبر انقلاب در قم از آیت‌الله نوری همدانی
راه‌اندازی سه مرکز عرضه اقلام اساسی زیر قیمت بازار در قم