شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی ا تعلق نگرفتن کارتت امید مادر برای مادرانی که فرزندشان در سال گذشته متولد شده است، ابراز نگرانی کرد

باشگاه خبرنگاران جوان - کارت امید مادر با هدف حمایت از معیشت خانواده‌های ایرانی و تشویق به افزایش جمعیت جوان طراحی شده است. والدین با استفاده از این کارت می‌توانند از خدماتی نظیر خوراک، پوشاک وملزومات ضروری بهره‌مند شوند.

بر اساس این طرح مادرانی که از ابتدای سال جاری فرزند خود را به دنیا آورد، می‌توانند از این طرح بهره‌مند شوند.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تعلق نگرفتن این کارت برای نوادانی که در سال گذشته متولد شده‌اند، کرد و خواستار رسیدگی به این

مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام پسر من در دهم دی۱۴۰۴ بدنیا آمد با شرایط جنگ ما هم درگیر گرانی شدیم، لطفا نسبت به ما هم مهربان باشید تا ما هم بتوانیم از کارت امید مادر استفاده کنیم.