باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - در حالی که استقلال خود را برای نقل‌وانتقالات نیم‌فصل آماده می‌کند، یکی از موضوعات مهم درباره این باشگاه به سازوکار تصمیم‌گیری برای جذب بازیکنان و نقش سرمربی و مدیران باشگاه در این فرآیند مربوط می‌شود.

سهراب بختیاری‌زاده، سرمربی استقلال، پیش از این درباره نیاز‌های تیم و احتمال تقویت برخی پست‌ها صحبت کرده و از سوی دیگر، مدیران باشگاه نیز در تلاش هستند تا شرایط لازم برای جذب بازیکنان مورد نظر کادر فنی را فراهم کنند.

با توجه به محدودیت‌های موجود و شرایط نقل‌وانتقالاتی استقلال، تصمیم‌گیری درباره بازیکنان جدید اهمیت بیشتری پیدا کرده و این سؤال مطرح است که در نهایت فهرست خرید آبی‌پوشان بر چه اساسی تهیه می‌شود و تصمیم نهایی درباره جذب هر بازیکن را چه فرد یا مجموعه‌ای در باشگاه خواهد گرفت.

در شرایطی که استقلال برای حضور در ادامه مسابقات لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا به دنبال تقویت ترکیب خود است، هماهنگی میان کادر فنی و مدیریت باشگاه می‌تواند نقش مهمی در انتخاب بازیکنان داشته باشد؛ موضوعی که باید دید در آستانه پنجره نقل‌وانتقالات نیم‌فصل چگونه پیش خواهد رفت.

در همین راستا، پیگیری‌ها درباره این موضوع ادامه دارد تا مشخص شود بختیاری‌زاده چه بازیکنانی را در فهرست مدنظر خود قرار داده و مدیران استقلال تا چه اندازه امکان عملی کردن خواسته‌های سرمربی را خواهند داشت.