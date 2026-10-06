باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در نشست خبری مشترک با اسحاق دار، وزیر امور خارجه پاکستان در اسلام‌آباد گفت پیام روشنی برای همه طرف‌های درگیر در جنگ ایران و آمریکا دارد: «به درگیری پایان دهید، به دیپلماسی بازگردید و حقوق کشتیرانی را مطابق قوانین بین‌المللی احیا کنید.»

گوترش همچنین تأکید کرد که برقراری صلح پایدار در منطقه به «حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین» مرتبط است.

دبیرکل سازمان ملل متحد در ادامه از نقش پاکستان در میانجیگری میان ایران و آمریکا تمجید کرد.

منبع: الجزیره