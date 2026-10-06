باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - باشگاه استقلال در شرایطی همچنان با ابهام درباره انتخاب مدیرعامل جدید روبه‌رو است که برخی تصمیم‌های مهم مدیریتی و اجرایی این باشگاه نیازمند تعیین تکلیف ساختار مدیریتی است.

در شرایط فعلی، موضوعاتی مانند برنامه‌ریزی برای نقل‌وانتقالات نیم‌فصل، تعیین تکلیف برخی پرونده‌های حقوقی و مالی و همچنین برنامه‌های اجرایی باشگاه از جمله مواردی است که مدیریت استقلال باید درباره آنها تصمیم‌گیری کند.

با توجه به اهمیت این تصمیم‌ها، تعیین تکلیف مدیرعامل استقلال می‌تواند نقش مهمی در مشخص شدن سیاست‌های باشگاه در ادامه فصل داشته باشد؛ به‌خصوص اینکه آبی‌پوشان در نیم‌فصل باید درباره تقویت تیم و مسائل مربوط به قرارداد بازیکنان و پرونده‌های حقوقی نیز تصمیم‌گیری کنند.

اکنون باید دید مدیران بالادستی باشگاه چه زمانی درباره انتخاب مدیرعامل جدید به جمع‌بندی می‌رسند و آیا پیش از ورود استقلال به مقطع حساس نقل‌وانتقالات، تکلیف مدیریت اجرایی باشگاه مشخص خواهد شد یا خیر.