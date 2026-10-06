در شرایطی که استقلال همچنان بدون مدیرعامل فعالیت می‌کند، برخی تصمیم‌های مهم این باشگاه در انتظار تعیین و تکلیف است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواهباشگاه استقلال در شرایطی همچنان با ابهام درباره انتخاب مدیرعامل جدید روبه‌رو است که برخی تصمیم‌های مهم مدیریتی و اجرایی این باشگاه نیازمند تعیین تکلیف ساختار مدیریتی است.

در شرایط فعلی، موضوعاتی مانند برنامه‌ریزی برای نقل‌وانتقالات نیم‌فصل، تعیین تکلیف برخی پرونده‌های حقوقی و مالی و همچنین برنامه‌های اجرایی باشگاه از جمله مواردی است که مدیریت استقلال باید درباره آنها تصمیم‌گیری کند.

با توجه به اهمیت این تصمیم‌ها، تعیین تکلیف مدیرعامل استقلال می‌تواند نقش مهمی در مشخص شدن سیاست‌های باشگاه در ادامه فصل داشته باشد؛ به‌خصوص اینکه آبی‌پوشان در نیم‌فصل باید درباره تقویت تیم و مسائل مربوط به قرارداد بازیکنان و پرونده‌های حقوقی نیز تصمیم‌گیری کنند.

اکنون باید دید مدیران بالادستی باشگاه چه زمانی درباره انتخاب مدیرعامل جدید به جمع‌بندی می‌رسند و آیا پیش از ورود استقلال به مقطع حساس نقل‌وانتقالات، تکلیف مدیریت اجرایی باشگاه مشخص خواهد شد یا خیر.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
خبرهای مرتبط
آشتیانی: دوستان فیفا هراسی راه می اندازند که کسی سراغشان نرود+فیلم
صدور آرای انضباطی بازی تیم‌های نوجوانان استقلال و شاهین
استقلال و پرونده‌های خارجی؛ دردسر‌هایی که هنوز تمام نشده‌اند
اسامی داوران هفته هشتم لیگ برتر فوتبال اعلام شد
خطیرخطاب به حجت کریمی: کباب و قلیان نباید مجوز ورود به فوتبال باشد
پرونده یاسر آسانی؛ AFC دقیقاً دنبال چیست؟
تمدید قرارداد علی علیپور با باشگاه پرسپولیس
حسین حسین‌زاده به هیئت‌مدیره استقلال رسید
استقلال و معمای قرارداد‌های پایان فصل
ادعای مدیرعامل پرسپولیس؛
مدارک علیه یاسر آسانی را دیگر باشگاه‌ها ندارند
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
صحبت‌های لیونل مسی پس از خداحافظی+ فیلم مراسم
دومین نشان طلای ناشنوایان ایران در مسابقات قهرمانی آسیا
علی‌رضا دبیر خطاب به فوتبالی ها: بعد از مسابقات جهانی با تک تک آقایان کار دارم/ می‌دانم کدامشان با اینترنشنال ارتباط دارند
تیم ملی فوتبال تبدیل به تیم پیشکسوتان شده است/ کسی را ندارند تا جایگزین قلعه‌نویی کنند
بازیکن مصدوم به تمرینات گروهی پرسپولیس ملحق شد
کنعانی‌زادگان به بازی با صنعت نفت نمی‌رسد
سومین طلای ایران باوقار بدست آمد/طلای ۱۱۰ متر بر گردن یاشار
رهنما: قهرمانی کاراته در ناگویا پایان کار نیست/ یکی از نیاز‌های اصلی تمی های ملی کاراته خوابگاه است
مذاکره با دستیاران قبل از انتخاب سرمربی تیم ملی امید
۱۰ تیم در انتخابی تیم ملی اسکیت رولبال بانوان به میدان می‌روند
آخرین اخبار
پاسخ بهاروند به دبیر: همه قوا به صورت دقیق و منسجم در فوتبال مدخلیت و ورود دارند
علی‌رضا دبیر خطاب به فوتبالی ها: بعد از مسابقات جهانی با تک تک آقایان کار دارم/ می‌دانم کدامشان با اینترنشنال ارتباط دارند
تیم ملی فوتبال تبدیل به تیم پیشکسوتان شده است/ کسی را ندارند تا جایگزین قلعه‌نویی کنند
مذاکره با دستیاران قبل از انتخاب سرمربی تیم ملی امید
سومین طلای ایران باوقار بدست آمد/طلای ۱۱۰ متر بر گردن یاشار
رهنما: قهرمانی کاراته در ناگویا پایان کار نیست/ یکی از نیاز‌های اصلی تمی های ملی کاراته خوابگاه است
۱۰ تیم در انتخابی تیم ملی اسکیت رولبال بانوان به میدان می‌روند
پیام تبریک کمیته ملی پارالمپیک به مناسبت موفقیت کاروان «فرشتگان میناب»
دومین نشان طلای ناشنوایان ایران در مسابقات قهرمانی آسیا
صحبت‌های لیونل مسی پس از خداحافظی+ فیلم مراسم
کنعانی‌زادگان به بازی با صنعت نفت نمی‌رسد
بازیکن مصدوم به تمرینات گروهی پرسپولیس ملحق شد
آخرین وضعیت استادیوم ۵ هزار نفری پاکدشت بررسی شد
ابطال انتخابات فدراسیون تکواندو از سوی دیوان عدالت اداری
دنیامالی: ورزشکاران با آمادگی بالا راهی بازی‌های پاراآسیایی می‌شوند + فیلم
کریمی: ورزشکاران ناشنوا با آمادگی مطلوب راهی ناگویا می‌شوند + فیلم
تیشه‌گران: برای موفقیت پارادوومیدانی در ناگویا امیدوارم + فیلم
استقلال بدون مدیرعامل؛ چه تصمیم‌هایی روی زمین مانده است؟
استقلال و ابهام در تصمیم‌گیری نقل‌وانتقالات؛ حرف آخر را چه کسی می‌زند؟
مدارک جدید استقلال برای پرونده آسانی به afc ارسال شد
بحران در الطلبه؛ ۱۰ بازیکن در آستانه جدایی