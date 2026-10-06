پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری سارق گوشی تلفن همراه سیاوش طهمورث، بازیگر سینما و تلویزیون و کشف گوشی مسروقه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی سرقت گوشی تلفن همراه «سیاوش طهمورث»، بازیگر سینما و تلویزیون، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره هجدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

کارآگاهان اداره هجدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ با انجام اقدامات تخصصی و پلیسی و بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته، موفق به شناسایی هویت سارق شدند و در ادامه، متهم را دستگیر کردند.

پس از دستگیری متهم، سیاوش طهمورث به اداره هجدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ دعوت شد و ضمن حضور در این اداره، سارق را شناسایی کرد.

در ادامه تحقیقات مشخص شد گوشی تلفن همراه سرقت‌شده همچنان در اختیار متهم بوده که در جریان اقدامات پلیسی، گوشی مسروقه از مخفیگاه وی کشف شد.

امروز، سه‌شنبه ۱۴ مهرماه، با دعوت از سیاوش طهمورث و حضور وی در اداره هجدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ، گوشی تلفن همراه کشف‌شده پس از انجام مراحل قانونی به وی تحویل داده شد.

مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد اقدامات تخصصی و پلیسی برای شناسایی و دستگیری سارقان و کشف اموال مسروقه با جدیت ادامه دارد.

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برچسب ها: سیاوش طهمورث ، سرقت
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۳ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
گوشی های مدیر عامل باشگاه پرسپولیس و
سرمربی این باشگاه اخیرا سرقت شده !!!!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۳ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
این موضوع اصلا ارزش خبری نداره.
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
رضا
۰۹:۴۳ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
سه ماهه گوشي پسرم را سرقت كردن فيلم سارق را برديم گفتن فيلم كيفيت نداره هنوز دارم قسط گوشيش را ميدم كاش معروف بودم مثل جناب طهمورث كه گوشيم پيدا مي شد
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۳ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
سیاوش خوش به حالت
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۵۶ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
چرا گوشی مردم سرقت می‌کنند رسیدگی نمی‌کنی اما
۱
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
رضا
۱۹:۰۱ ۱۴ مهر ۱۴۰۵
دست مدافعان امنیت را میبوسم.
۵
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۳ ۱۴ مهر ۱۴۰۵
ای کاش برای همه ملت همینطور باشه
United States of America
ناشناس
۱۸:۳۴ ۱۴ مهر ۱۴۰۵
موبایل قاپی بیداد میکنه
۲
۱۸
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