باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - گوئو جیاکون، سخنگوی وزارت امور خارجه چین اعلام کرد پکن در جریان درگیری ایران و آمریکا هیچ‌گونه اطلاعات مرتبط با ناوبری را در اختیار ایران قرار نداده است.

وی در پاسخ به پرسش یک خبرنگار غربی درباره گزارش‌هایی مبنی بر اینکه چین اطلاعات ماهواره‌ای و سایر داده‌های مربوط به موقعیت‌یابی را در اختیار ایران گذاشته است، گفت: «ما با تلاش‌ها برای بدنام کردن چین با استفاده از درگیری‌های نظامی به‌عنوان بهانه مخالفیم.»

گوئو تأکید کرد: «چین همواره به تعهدات بین‌المللی خود پایبند بوده است.»

منبع: تاس