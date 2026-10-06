باشگاه خبرنگاران جوان - مستند «آنچه شن‌ها به یاد می‌آورند» تولید شبکه پرس تی‌وی با موضوع جنگ و پیامد‌های هولناک نسل‌کشی رژیم صهیونیستی علیه مردم باریکه غزه، روی آنتن این شبکه می‌رود.

ضحی شهریاری، مدیر تولید مستند شبکه پرس تی‌وی، درباره موضوع مستند «آنچه شن‌ها به یاد می‌آورند» بیان کرد: این مستند درباره بازماندگان جنگ غزه است و قصه خانواده‌هایی را روایت می‌کند که به غزه بازگشته‌اند.

شهریاری ادامه داد: مستند تولیدی شبکه پرس تی‌وی حال و اوضاع این خانواده‌ها را روایت می‌کند که علاوه‌بر خانه و زندگی، بسیاری از اعضای خانواده و عزیزان خود را از دست داده‌اند، اما همچنان امید دارند و تلاش می‌کنند تاب‌آوری داشته باشند و به زندگی ادامه دهند.

او با تأکید بر اینکه مستند یکی از دهشتبارترین پیامد‌های انسانی جنگ غزه را روشن می‌کند، افزود: توجه مستند «آنچه شن‌ها به یاد می‌آورند» بر بازمانده‌ها است؛ کسانی که از بمباران‌ها جان سالم به در برده‌اند، درحالی‌که تمام خانواده‌شان شهید شده‌اند. مستند بر احساسات، تروما، تاب‌آوری و تلاش ساکنان غزه برای بازسازی زندگی پس از از دست دادن همه‌چیز، خانواده، خانه و حس تعلق تمرکز دارد.

به‌گفته مدیر تولید مستند پرس تی‌وی، ساخت مستند «آنچه شن‌ها به یاد می‌آورند» یک‌سال زمان برده و روز ۷ اکتبر از این شبکه پخش می‌شود.

شهریاری خاطرنشان کرد: مستند «آنچه شن‌ها به یاد می‌آورند» به‌سفارش شبکه پرس تی‌وی و توسط کمپانی Skills Media Production ساخته شده است. تهیه‌کنندگی و کارگردانی این مستند را یوسف ناتیل بر عهده دارد و حسونه الجرجاوی و بلال سالم تصویربرداران آن هستند. محمود ابوغلوه نیز نویسنده و تدوینگر این مستند است.

منبع: روابط‌عمومی شبکه پرس تی‌وی