باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - مهران تیشه‌گران، سرپرست فدراسیون پارادوومیدانی، درباره آخرین وضعیت تیم ملی برای حضور در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا اظهار داشت: تیم ملی پارادوومیدانی کشورمان روز جمعه هفدهم مهرماه عازم مسابقات می‌شود و از ابتدای سال، با توجه به اهمیت این رویداد، برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای آماده‌سازی ملی‌پوشان انجام داده‌ایم.

وی افزود: از ابتدای فروردین‌ماه چهار مرحله اردوی آماده‌سازی در استان‌های مختلف برگزار کردیم و در روزهای پایانی نیز آخرین مرحله اردو را پشت سر گذاشتیم. البته به دلیل مشکلات زیرساختی، برگزاری اردو برای برخی ورزشکاران با دشواری‌هایی همراه بود و در دو مرحله مجبور شدیم محل تمرینات را تغییر دهیم.

تیشه‌گران با اشاره به مشکلات زیرساختی پارادوومیدانی گفت: یکی از چالش‌های اصلی ما، وضعیت پیست‌های دوومیدانی است. پیست ورزشگاه شهید شیرودی که در اختیار ما قرار دارد، متأسفانه برای آماده‌سازی کامل ورزشکاران پارادوومیدانی مناسب نیست و به همین دلیل بخشی از تمرینات را در مجموعه آفتاب انقلاب برگزار کردیم.

سرپرست فدراسیون پارادوومیدانی ادامه داد: معتقدم باید یک پایگاه تخصصی و دائمی برای قهرمانان پارادوومیدانی ایجاد شود تا بتوانیم در بخش قهرمانی و کسب مدال، سرمایه‌گذاری بیشتری روی این ورزشکاران داشته باشیم. خوشبختانه در این مسیر از کمک‌های مجموعه‌های مختلف و همچنین احسان حدادی بهره‌مند شدیم.

وی درباره ترکیب تیم اعزامی به ناگویا گفت: حدود ۴۵ ورزشکار زن و مرد آماده حضور در این رقابت‌ها هستند. در دوره گذشته نیز ورزشکاران ایران عملکرد خوبی داشتند و حدود ۴۷ مدال کسب کردند که ۲۱ مدال آن طلا بود، اما در این دوره شرایط متفاوت است.

تیشه‌گران با اشاره به تغییرات ایجادشده در رشته‌ها و کلاس‌بندی مسابقات گفت: متأسفانه در این دوره برخی رشته‌ها و مواد که در دوره گذشته برای ایران مدال‌آور بودند، از برنامه مسابقات حذف شده‌اند. در پارادوومیدانی نیز ادغام برخی کلاس‌ها شرایط را دشوارتر کرده است. برای مثال اگر در دوره گذشته روی شش ورزشکار برای کسب مدال طلا حساب می‌کردیم، اکنون با شرایط جدید ممکن است تنها سه نفر شانس طلا داشته باشند و سه ورزشکار دیگر برای مدال نقره رقابت کنند.

وی تأکید کرد: این مسائل به معنای ضعیف‌تر شدن تیم ایران نیست. اتفاقاً معتقدم ورزشکاران ما نسبت به دوره گذشته آماده‌تر و موفق‌تر خواهند بود و از نظر روحی نیز شرایط بسیار خوبی دارند. به همین دلیل نمی‌خواهم صرفاً درباره تعداد مدال‌ها صحبت کنم، اما امیدوارم تعداد مدال‌های ما، به‌ویژه طلا، از دوره گذشته کمتر نباشد و حتی افزایش پیدا کند.

سرپرست فدراسیون پارادوومیدانی با اشاره به شرایط دشوار آماده‌سازی تیم گفت: در دوره اخیر با مشکلات و محدودیت‌های مختلفی مواجه بودیم، اما با تأکید وزیر ورزش و جوانان، تلاش کردیم برنامه‌های آماده‌سازی تیم ملی متوقف نشود و اردوها در استان‌ها و محل‌های امن ادامه پیدا کند. خوشبختانه این برنامه بدون مشکل جدی دنبال شد.

تیشه‌گران همچنین از حمایت کمیته ملی پارالمپیک تشکر کرد و گفت: حمایت‌های کمیته ملی پارالمپیک در مسیر آماده‌سازی تیم بسیار مؤثر بود و امیدواریم ملی‌پوشان با موفقیت راهی ناگویا شوند و با دست پر به کشور بازگردند.

وی درباره شرایط میزبانی ژاپن و تأثیر آن بر رقابت‌ها اظهار داشت: کشور میزبان تلاش می‌کند جایگاه خود را در جدول مدال‌ها ارتقا دهد و به همین دلیل تغییراتی در برنامه برخی رشته‌ها و کلاس‌بندی‌ها ایجاد شده است. این شرایط در برخی مواد پارادوومیدانی به سود ما نبوده، اما با وجود این محدودیت‌ها همچنان به توانایی ملی‌پوشان امیدوار هستیم.

تیشه‌گران در پایان درباره آینده فدراسیون گفت: فدراسیون پارادوومیدانی به‌تازگی فعالیت خود را به شکل مستقل آغاز کرده و از نظر ساختاری نیز اقدامات خوبی انجام شده است. در حال حاضر در ۳۱ استان هیئت داریم و برای ۶ هیئت نیز رئیس انتخاب شده است. امیدواریم حضور موفقی در ناگویا داشته باشیم و پس از آن نیز با برگزاری انتخابات، رئیس اصلی فدراسیون مستقر شود تا برنامه‌ریزی برای بازی‌های المپیک لس‌آنجلس با قدرت بیشتری دنبال شود.