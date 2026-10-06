باشگاه خبرنگاران جوان - حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی درگذشت برادر حجت‌السلام علی اکبر ناطق نوری را تسلیت گفتند.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب حجه‌الاسلام و المسلمین علی اکبر ناطق نوری (دامت توفیقاته)

درگذشت برادر گرامیتان مرحوم احمد ناطق نوری که سابقه خدمت طولانی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داشتند را به جناب‌عالی و خانواده محترم آن مرحوم تسلیت عرض می‌نمایم.

رحمت و رضوان الهی و حشر با برادر شهیدش را برای آن مرحوم خواستارم.

سید مجتبی حسینی خامنه‌ای

۸/ مهر/ ۱۴۰۵ مطابق با

۱۸/ ربیع‌الثانی / ۱۴۴۸