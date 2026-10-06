رئیس‌جمهور در حکمی مهندس پاک‌نژاد وزیر سابق نفت را به عنوان مشاور خود منصوب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس‌جمهور در حکمی مهندس پاک‌نژاد وزیر سابق نفت را به عنوان مشاور خود منصوب کرد. مسعود پزشکیان در این حکم تصریح کرد: انتظار دارد ضمن بهره‌مندی از ظرفیت صاحب‌نظران و با ارائه نظرات مشورتی راهگشا در راستای حل مشکلات کشور و تحقق اهداف دولت مجدانه کوشا باشید.

متن این حکم به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای محسن پاک‌نژاد

نظر به مراتب تعهد، شایستگی و سوابق ارزشمند جناب‌عالی، به موجب این حکم به‌عنوان «مشاور رئیس جمهور» منصوب می‌شوید.

انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف چشم‌انداز، سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری (قدس السره الشریف) و برنامه هفتم پیشرفت با رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی؛ ضمن بهره‌مندی از ظرفیت صاحب‌نظران و با ارائه نظرات مشورتی راهگشا در راستای حل مشکلات کشور و تحقق اهداف دولت مجدانه کوشا باشید.

توفیقات روزافزون آن‌جناب را در انجام شایسته وظایف محوله از درگاه خداوند متعال خواستارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، وزارت نفت
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