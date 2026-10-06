باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - به گزارش خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی، «اداره هوافضای کره» (KASA) اعلام کرد که تیم پرتاب، عملیات انتقال موشک از مجتمع مونتاژ به سکوی پرتاب در «مرکز فضایی نارو» (Naro Space Center) در منطقه «گو‌هونگ» (Goheung) واقع در حدود ۳۳۰ کیلومتری جنوب سئول را پس از طی مسیری ۹۰ دقیقه‌ای، ساعت ۷:۳۰ صبح به پایان رساند.

این موشک قرار است اواخر امروز به صورت عمودی بر روی سکوی پرتاب مستقر شود.

پس از آن، تیم پرتاب، موشک را به سیستم‌های پشتیبانی و تأمین زمینی که وظیفه تأمین برق و سایر اتصالات ضروری را بر عهده دارند متصل کرده و مجموعه‌ای از بررسی‌ها را برای آماده‌سازی جهت سوخت‌گیری و بارگیری اکسیدکننده انجام خواهد داد.

بر اساس اعلام «موسسه تحقیقات هوافضای کره»، انتظار می‌رود مراحل آماده‌سازی در سکوی پرتاب تا پایان امروز تکمیل شود.

این نهاد روز چهارشنبه جلسه‌ای با حضور کمیته مدیریت پرتاب برگزار خواهد کرد تا پس از بررسی آمادگی فنی موشک، شرایط آب‌وهوایی و احتمال برخورد با اجرام فضایی، زمان نهایی پرتاب را تعیین کند.

منبع: اليوم السايع