باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - صیدی رئیس سازمان بورس در همایش روز کارگزاری بازار سرمایه گفت: هوش مصنوعی در بازار سرمایه صرفاً یک پروژه فناورانه نیست، بلکه یک تحول مدیریتی و حکمرانی محسوب می‌شود و باید از ظرفیت‌های آن برای ارتقای کارایی بازار، شفافیت و حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران استفاده کرد.

او با اشاره به نقش نهاد‌های مالی به عنوان حلقه واسط میان بخش واقعی و بخش مالی اقتصاد، اظهار کرد: نهاد‌های مالی یکی از بازیگران اصلی بازار سرمایه هستند و باید متناسب با تحولات جدید، نقش خود را در این زیست‌بوم به‌درستی ایفا کنند.

صیدی با بیان اینکه کارگزاران معمولاً در برابر تحولات جدید سریع واکنش نشان می‌دهند، گفت: در جلسه قبلی نیز درباره هوش مصنوعی مباحثی مطرح شد و بلافاصله اقدامات لازم برای طراحی و اجرای برنامه‌های مرتبط انجام گرفت.

او ادامه داد: انسان خردمند در طول تاریخ اختراعات و ابداعات شگفت‌انگیزی داشته است و هوش مصنوعی نیز یکی از تحولات مهم و جدید در زندگی بشر به شمار می‌رود. هر بار که با این فناوری تعامل می‌کنیم، ظرفیت‌های جدیدی از آن آشکار می‌شود.

رئیس سازمان بورس تصریح کرد: نگاه من به هوش مصنوعی، به عنوان یک کاربر، این است که در بازار سرمایه و بازار مالی نباید آن را صرفاً یک پروژه فناورانه تلقی کنیم؛ بلکه هوش مصنوعی یک تحول مدیریتی است.

او افزود: نمی‌توانیم روش‌های سنتی و سیستم‌های فعلی خود را حفظ کنیم و صرفاً یک ابزار جدید به آنها اضافه کنیم تا برخی کار‌ها سریع‌تر یا دقیق‌تر انجام شوند. استفاده صحیح از هوش مصنوعی می‌تواند به یک تحول مدیریتی و حتی تحول در حکمرانی منجر شود.

صیدی با اشاره به ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های هوش مصنوعی گفت: اگر بتوانیم به شکل درست از این فناوری استفاده کنیم، بیشترین بهره را خواهیم برد؛ اما اگر استفاده از آن نادرست باشد، ممکن است با ریسک‌ها و آسیب‌هایی نیز مواجه شویم.

او با بیان اینکه هوش مصنوعی لزوماً به معنای بیکار شدن نیروی انسانی نیست، اظهار کرد: در گذشته نیز با ورود ماشین‌حساب و سپس نرم‌افزار‌های حسابداری، نگرانی‌هایی درباره حذف برخی مشاغل وجود داشت، اما در عمل کار‌های تکراری کاهش یافت و افراد به سمت انجام کار‌های باارزش‌تر هدایت شدند.

رئیس سازمان بورس ادامه داد: هوش مصنوعی نیز می‌تواند انسان را به چالش بکشد تا بتواند روی مسائل بزرگ‌تر و دقیق‌تر فکر کند؛ بنابراین در بازار سرمایه، چه در سازمان بورس، چه در ارکان، کارگزاری‌ها، شرکت‌های تأمین سرمایه و سایر نهادها، باید هوش مصنوعی را به عنوان یک تحول مدیریتی تعریف کنیم.

صیدی تأکید کرد: بازار سرمایه پس از توسعه استفاده از هوش مصنوعی، صرفاً بازاری بزرگ‌تر از نظر ارزش ریالی یا دلاری نخواهد بود، بلکه می‌تواند بازاری با کیفیت متفاوت باشد؛ بازاری که در آن افشا و شفافیت نیز معنای جدیدی پیدا می‌کند. سه اصل مهم بازار سرمایه شامل تشکیل سرمایه، کارایی بازار و حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران است و هوش مصنوعی باید به ارتقای هر سه این اصول کمک کند.

رئیس سازمان بورس افزود: سرمایه‌گذار باید احساس کند سرعت و کیفیت خدمات کارگزاری افزایش یافته و در کنار آن، ریسک‌ها نیز بهتر کنترل می‌شوند. در واقع هدف، ارائه خدمات باکیفیت همراه با مدیریت ریسک و شفافیت بیشتر است.

صیدی با تأکید بر نقش سازمان بورس در تنظیم‌گری این حوزه گفت: سازمان بورس باید ضوابط و دستورالعمل‌هایی را تصویب و ابلاغ کند که به اکوسیستم بازار سرمایه برای استفاده بهتر از ابزار مهم هوش مصنوعی کمک کند؛ نه اینکه این فناوری حذف یا بدون ضابطه رها شود. باید تکلیف خود را با هوش مصنوعی، به‌ویژه در پروژه بزرگ حکمرانی بازار سرمایه، روشن کنیم. سبدگردان‌ها، مدیران صندوق‌ها، سرمایه‌گذاران حقوقی و حقیقی نیز هر کدام باید در جایگاه خود نقششان را در این زیست‌بوم ایفا کنند.

صیدی بر ضرورت همکاری میان فعالان بازار سرمایه تأکید کرد و گفت: با همکاری یکدیگر می‌توانیم بازار را به سمت بازاری کاراتر، یکپارچه و بالنده‌تر حرکت دهیم.

او با اشاره به کاربرد‌های هوش مصنوعی در بازار سرمایه اظهار کرد: استفاده از این فناوری در الگوریتم‌ها، تحلیل‌ها، گزارشگری مالی و سامانه‌های مرتبط می‌تواند به تحول بازار کمک کند. هر اندازه هوش مصنوعی در این حوزه‌ها به تحلیل، تنظیم‌گری و نظارت کمک کند، قطعاً شاهد تحول بیشتری در بازار خواهیم بود.

رئیس سازمان بورس تأکید کرد: نباید هوش مصنوعی را صرفاً یک پروژه شرکتی ببینیم که هر شرکت به صورت جداگانه آن را اجرا کند یا کنار بگذارد. این فناوری شبیه خرید یک رایانه یا سرور نیست؛ بلکه باید همه فعالان بازار دست به دست هم دهند تا یک ساختار درست ایجاد شود و در عین استفاده از مزایای آن، ریسک‌هایش نیز مدیریت شود.

صیدی خاطرنشان کرد: با گسترش استفاده از هوش مصنوعی، بخشی از کار‌های تکراری دیگر انجام نخواهد شد و نیروی انسانی می‌تواند زمان خود را صرف فکر کردن، برنامه‌ریزی و انجام کار‌های باارزش‌تر کند.

او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت گزارش‌های مالی شرکت‌ها گفت: گزارش‌های شش‌ماهه شرکت‌ها در حال انتشار است و به طور عمومی وضعیت گزارش‌ها بد نیست. از برخی کارشناسان نیز که درباره پیش‌بینی نیمه دوم سال پرس‌وجو کرده‌ام، ارزیابی آنها مثبت بوده است.

رئیس سازمان بورس ابراز امیدواری کرد: در نیمه دوم سال نیز شاهد شرایط بهتری باشیم و ارزش بازار سرمایه افزایش پیدا کند.