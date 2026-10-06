وزیر کشور از تشکیل کارگروه مشترک میان وزارتخانه‌های کشور ایران و قطر برای پیگیری تصمیمات و توافقات مطرح‌شده در دیدارهای اخیر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسکندر مومنی که از روز گذشته در دوحه به سر می‌برد، پس از دیدار با امیر قطر اظهار کرد: گفت‌وگوی خوب و سازنده‌ای با امیر قطر درباره موضوعات مورد علاقه دو کشور داشتیم.

وی افزود: در این دیدار، پیام‌ها و موضوعاتی را که دکتر پزشکیان، رئیس‌جمهور، بر طرح آنها تأکید کرده بود، مطرح کردیم که با استقبال و حسن نظر امیر قطر همراه شد.

وزیر کشور با اشاره به روابط ایران و قطر گفت: روابط دو کشور، روابطی خوب، برادرانه و سازنده است و طبیعتاً موضوعات فی‌مابین در چنین نشست‌هایی مطرح و برای آنها راهکارهایی پیدا می‌شود.

مومنی ادامه داد: امیر قطر نیز موضوعاتی را مطرح کرد که قرار شد پس از بازگشت، آنها را به اطلاع رئیس‌جمهور برسانم. همچنین درباره تحولات منطقه، نظرات و پیشنهادهایی مطرح شد که آنها را نیز در تهران به استحضار رئیس‌جمهور خواهم رساند.

وی همچنین به دیدار خود با وزیر کشور قطر اشاره کرد و گفت: جلسه‌ای مفصل، طولانی و سازنده با وزیر کشور قطر داشتیم و در این دیدار مقرر شد کارگروه مشترکی میان نمایندگان دو وزارتخانه تشکیل شود تا تصمیمات اتخاذشده را پیگیری کند.

وزیر کشور ابراز امیدواری کرد با پیگیری‌های انجام‌شده، روابط ایران و قطر در بخش‌های مختلف بیش از پیش توسعه یابد.

مومنی خاطرنشان کرد: شرایط برای ارتقای روابط دو کشور در همه بخش‌ها، از جمله حوزه‌های امنیتی، تجاری و اقتصادی، فراهم است و ان‌شاءالله پیگیری‌های لازم انجام خواهد شد.

برچسب ها: ایران ، قطر ، اسکندر مومنی
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