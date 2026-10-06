باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - پلیس انگلیس یک مرد ۲۲ ساله را در لندن به ظن آماده‌سازی اقدامات تروریستی در ارتباط با تحقیقات درباره طرح مشکوک در نزدیکی پایگاه هوایی فیرفورد بازداشت کرد.

پلیس مبارزه با تروریسم انگلیس اعلام کرد این مرد روز سه‌شنبه در منطقه وست‌مینستر لندن بازداشت و یک ملک در همین منطقه نیز بازرسی شده است. وی همچنان در بازداشت به سر می‌برد.

این بازداشت بخشی از تحقیقات درباره فعالیت‌های مشکوک در نزدیکی پایگاه نیروی هوایی سلطنتی فیرفورد است؛ پایگاهی که از سوی آمریکا برای عملیات نظامی علیه ایران استفاده شده است.

این پرونده پس از آن توجه بین‌المللی پیدا کرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد که تهدیدی مرتبط با ایران باعث شد بمب‌افکن‌های بی-۱ آمریکا از این پایگاه خارج شوند. ایران هرگونه دخالت در این طرح ادعایی را رد کرده است.

ویکی ایوانز، هماهنگ‌کننده ارشد ملی پلیس مبارزه با تروریسم انگلیس، گفت این پرونده همچنان در دست بررسی است و تیم‌های تخصصی تحقیقات خود را در چندین مسیر ادامه می‌دهند.

پیش از این نیز شش مرد حدود ۲۰ ساله در ارتباط با این پرونده بازداشت شده بودند که از جمله آنها یک تبعه دوگانه انگلیسی-ایرانی بود که اول اکتبر بازداشت شد. تمامی این افراد اکنون با قرار وثیقه پلیس آزاد هستند.

منبع: رویترز