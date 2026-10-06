خطر لخته شدن خون پس از جراحی‌های سنگین یا در دوره‌های طولانی‌مدتِ بی‌تحرکی افزایش می‌یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - دکتر رادیون تارنوفسکی، متخصص خون‌شناسی (هماتولوژیست) در روسیه خاطرنشان می‌کند که تعیین میزان استعداد بدن به تشکیل لخته خون تنها بر اساس نتایج یک آزمایش خون امکان‌پذیر نیست.

این متخصص عواملی را که خطر تشکیل لخته خون را افزایش می‌دهند، برمی‌شمارد.

به گفته او، خطر لخته شدن خون پس از جراحی‌های سنگین یا در دوره‌های طولانی‌مدتِ بی‌تحرکی افزایش می‌یابد. به همین دلیل، پزشکان ممکن است پس از جراحی، به عنوان اقدامی پیشگیرانه برای بیماران دارو‌های ضدانعقاد تجویز کنند و به آنها توصیه نمایند که هرچه سریع‌تر تحرک و فعالیت خود را از سر بگیرند.

او اظهار می‌دارد: «میزان استعداد بدن به تشکیل لخته خون را نمی‌توان صرفاً با سنجش غلظت خون یا نتیجه یک آزمایش خون تعیین کرد؛ بلکه این خطر برآیندی از عوامل گوناگون، از جمله سن و وضعیت کلی سلامت فرد است.»

این متخصص اشاره می‌کند که ابتلا به انواع خاصی از سرطان، سابقه لخته شدن خون، پرواز‌های طولانی‌مدت یا سفر‌هایی که با محدودیت حرکت همراه هستند، بارداری و دوران پس از زایمان، چاقی، استعمال دخانیات و مصرف برخی دارو‌های هورمونی، همگی از عوامل خطرساز محسوب می‌شوند.

او تأکید می‌کند که وجود تنها یک عامل خطر لزوماً به معنای ابتلای فرد به لخته خون نیست. بنابراین، وی هشدار می‌دهد که افراد نباید صرفاً به دلیل نگرانی از غلظت بالای خون و بدون مشورت با پزشک، اقدام به مصرف آسپرین یا دارو‌های ضدانعقاد کنند؛ زیرا این دارو‌ها موارد مصرف خاصی دارند و می‌توانند خطر خونریزی را افزایش دهند.

منبع: نووستی

برچسب ها: لخته خون ، زایمان ، جراحی ، آزمایش خون
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