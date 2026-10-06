باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - سیدعلی کریمی، دبیر فدراسیون ناشنوایان، درباره آخرین وضعیت ملی‌پوشان ایران پیش از اعزام به بازی‌های آسیایی ناشنوایان ناگویا اظهار داشت: خوشبختانه فضای مناسبی در فدراسیون و مجموعه تیم‌های ملی ایجاد شده و ورزشکاران دختر و پسر در آخرین مرحله آماده‌سازی از شرایط فنی مطلوبی برخوردار هستند.

وی افزود: در این مدت چهار مرحله اردوی آماده‌سازی برای ملی‌پوشان برگزار شد و در مجموع ۴۵ ورزشکار دختر و پسر در این اردوها حضور داشتند. ارزیابی‌های فنی انجام‌شده نشان می‌دهد سطح آمادگی ورزشکاران رضایت‌بخش و امیدوارکننده است.

کریمی ادامه داد: تلاش فدراسیون، مربیان، هیئت‌های استانی و مجموعه کادر فنی این بوده است که شرایط لازم برای تمرین ورزشکاران فراهم شود تا آنها بدون دغدغه و مشکل، برنامه‌های آماده‌سازی خود را دنبال کنند.

دبیر فدراسیون ناشنوایان با اشاره به رضایت مسئولان فدراسیون از روند آماده‌سازی تیم‌ها گفت: نشست‌ها و ارزیابی‌های فنی نشان می‌دهد ورزشکاران دختر و پسر در وضعیت خوبی قرار دارند و از نظر کیفی و فنی پیشرفت مناسبی داشته‌اند.

وی تأکید کرد: ملی‌پوشان ایران علاوه بر اینکه نمایندگان ورزشی کشور هستند، سفیران فرهنگی ایران نیز محسوب می‌شوند و امیدواریم با حضور قدرتمند در بازی‌های آسیایی ناگویا، پرچم کشورمان را به اهتزاز درآورند.

کریمی در پایان گفت: امیدواریم با تداوم این روند و تلاش ورزشکاران و کادر فنی، ملی‌پوشان ایران در این رویداد مهم موفق شوند و با کسب نتایج ارزشمند، افتخارآفرینی کنند.