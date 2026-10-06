بنیامین نتانیاهو مدعی شد حماس ممکن است در آستانه انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی در اواخر اکتبر، حمله دیگری علیه این رژیم انجام دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در نشست کابینه این رژیم در آستانه سالگرد حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ مدعی شد اعضای حماس ممکن است در آستانه انتخابات پارلمانی برای انجام حمله‌ای دیگر علیه اسرائیل تلاش کنند.

نتانیاهو مدعی شد : «دقیقاً به این دلیل که حماس بسیار ضعیف است، تلاش خواهد کرد با نیرو‌های باقی‌مانده خود پیش از انتخابات ما را به چالش بکشد و بر انتخابات تأثیر بگذارد.»

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی ادعا کرد: «ما برای این مسئله آماده‌ایم؛ در وهله نخست چنین تلاش‌هایی را خنثی خواهیم کرد و در هر صورت، اگر آنها این اشتباه را مرتکب شوند، با قدرتی کوبنده پاسخ خواهیم داد.»

منبع: تاس

برچسب ها: بنیامین نتانیاهو ، حماس
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۵ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
خاک بر سرت نتانیاهو
فکر کردی این دنیا تا آخر برای تو میمونه؟
یه روز میمیری و تقاص کارات پس میدی
۰
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Iran (Islamic Republic of)
دکتر علی نصیری
۲۲:۵۷ ۱۴ مهر ۱۴۰۵
نتانیاهوی کفتار پیر وحشی بیمار روانی تروریست هست و باید در دادگاه نظامی و حقوق بشر محاکمه و به نیت نسل کشی هشتادهزار نفر از مردم غزه و کودکان بیگناه،هشتاد هزار بار اعدام شود همراه کاتس و سایر توله هایش.
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