اجرای سرود دانش آموزان مدرسه حکمت شهرستان فولادشهر استان اصفهان در وصف نوگلان پرپر شده مدرسه شجره طیبه میناب سوژه شهروندخبرنگار ما شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمله وحشیانه و ددمنشانه آمریکایی – صهیونی به مدرسه شجره طیبه در شهرستان میناب استان هرمزگان هیچ گاه از ذهن‌ها فراموش نمی‌شود. دانش آموزانی که معصومانه دفتر مشق و کتاب آنها بسته شد و به درجه رفیع شهادت رسیدند. به همین منظور دانش آموزان مدرسه حکمت در مسکن مهر فولادشهر استان اصفهان برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره این نوگلان پرپر شده، سرود زیبایی اجرا کردند.

شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: هاشمی - اصفهان

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برچسب ها: مدرسه ، دانش آموزان میناب ، اجرای سرود
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