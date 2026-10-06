صیدی در پاسخ به سوالات خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان:

صیدی در پاسخ به سوالات خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان:

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - صیدی رئیس سازمان بورس در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران گفت: نرخ خوراک پالایشگاه‌ها در حال بررسی است پیگیری که کردیم زودتر تصمیم‌گیری و نهایی شود اگر تغییری پیدا می‌کند شفاف ابلاغ شود در این زمینه نظرات موافق و مخالف وجود دارد.

او در ادامه افزود: دستورالعمل اجرایی سهام عدالت در حال بررسی و نهایی شدن است؛ دستورالعمل حدود ۲۶ صفحه باید طوری شود که نمادهای استانی باز شوند.

او همچنین بیان کرد: آمادگی کامل تغییر دامنه نوسان را به لحاظ تکنیکالی داریم فقط باید بازار آرامش بیشتری داشته باشد.؛ همه کارهای مربوط به تغییر دامنه نوسان انجام شده است.

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