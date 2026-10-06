باشگاه خبرنگاران جوان - پیمان جبلی در نشست مشترکی با معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور که روز سه‌شنبه ۱۴ مهر و در آستانه روز ملی روستا و عشایر برگزار شد، در ابتدای این جلسه با تأکید بر اهمیت توجه به روستا‌ها و عشایر در رویکرد‌های تحولی رسانه ملی اظهار کرد: تلاش ما بر این بوده است که در تمام مناسبت‌ها و رویدادها، تصویری اصیل و واقع‌بینانه از روستا‌ها و عشایر کشور ارائه دهیم؛ در همین راستا، شبکه‌های سراسری و استانی همواره کوشیده‌اند تا خلأ‌های موجود در بازنمایی این بخش از جامعه را جبران کنند.

وی افزود: صداوسیما با تداوم هم‌فکری و تعامل با مسئولان اجرایی کشور، تولید محتوا درباره ظرفیت‌ها و چالش‌های روستایی را در شمار اولویت‌های اصلی خود قرار داده است. بی‌تردید بازتاب شایسته این توانمندی‌ها، نیازمند هم‌افزایی همه‌جانبه میان دستگاه‌های اجرایی است.

رئیس رسانه ملی با اشاره به تدارک ویژه برای گرامیداشت روز ملی روستا و عشایر، از حضور فعال این سازمان در ششمین نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌های روستایی و عشایری سخن گفت و تأکید کرد که بخش قابل‌توجهی از برنامه‌های شبکه‌های مختلف به انعکاس این رویداد اختصاص خواهد یافت.

جبلی با اشاره به پیشگامی رادیو در حوزه آموزش و ترویج دانش روستایی، از بررسی امکان راه‌اندازی یک شبکه رادیویی اختصاصی با هدف فراهم‌سازی دسترسی آسان و فراگیر برای اهالی روستا‌ها و عشایر خبر داد و گفت: در دوره تحول، این امکان فراهم شده است تا روزانه ۱۰ ساعت از آنتن شبکه‌های سراسری در قالب بسته تلویزیونی «ایران ما» به تولیدات شبکه‌های استانی اختصاص یابد.

وی ادامه داد: این اقدام با توجه به تراکم جدول پخش سیما، یک تحول بنیادین در جدول پخش سیما به شمار می‌رود و بهترین ساعت‌های پخش را در اختیار ظرفیت‌های استانی و روستایی قرار داده است.

عبدالکریم حسین‌زاده، معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، با اشاره به برگزاری ششمین نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌های روستایی و عشایری گفت: این نمایشگاه با حضور ۳۱ استان، نمادی روشن از توانمندی، اصالت و ظرفیت‌های کم‌نظیر جوامع روستایی و عشایری ایران است. اگرچه خدمات جمهوری اسلامی‌به روستا‌ها در مقایسه با استاندار‌های جهانی کم‌نظیر بوده، اما نباید از نقش حیاتی اقتصاد روستا در زنجیره مدیریت کلان کشور غافل شد. تبیین این گفتمان مستلزم همراهی و نقش‌آفرینی جدی رسانه ملی است.

وی با تأکید بر لزوم حفظ کرامت و استقلال جوامع روستایی تصریح کرد: مردم روستا باید پیشران و توسعه‌دهنده مناطق خود باشند، نه اینکه وابسته به تصمیمات بیرونی فرض شوند. در همین راستا، مراکز فناوری در ۱۰ استان راه‌اندازی شده تا نوآوری و فناوری بتواند مسیر جبران فاصله‌ها و عقب‌ماندگی‌ها را هموار کند.

حسین‌زاده با اعلام اینکه ۷۰ درصد اعتبارات این معاونت به توسعه روستا‌ها اختصاص یافته است، افزود: برای ارتقای بهره‌وری روستایی، پنج زنجیره ارزش تعریف شده و فعالان این حوزه‌ها تسهیلات ویژه‌ای دریافت می‌کنند. همچنین حمایت از بانوان کارآفرین روستایی و اتصال مستقیم محصولات آنان به بازار‌های مصرف، از اولویت‌های اساسی است و پیگیر برپایی نمایشگاه‌های دائمی روستایی و عشایری در پایتخت هستیم.

معاون رئیس‌جمهور همچنین به حضور نمایندگان و سفرای بیش از ۲۰ کشور و نمایش ۵۰ دستاورد فناورانه بومی در نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌های روستایی و عشایری اشاره کرد و افزود: دانشگاه صداوسیما می‌تواند نقش مؤثری در شناسایی و پرورش استعداد‌های هنری و رسانه‌ای جوانان روستایی و عشایری ایفا کند و از طریق اعطای بورسیه‌های تحصیلی، موجب معرفی مستعدان روستا‌ها و عشایر به جامعه و تولیدکنندگان محتوا شود.

در بخش دیگری از این نشست، مدیران ارشد رسانه ملی و معاونت توسعه روستایی گزارشی از روند بازپیرایی و اجرایی‌سازی تفاهم‌نامه مشترک و جزئیات نمایشگاه پیش‌رو ارائه کردند. بر این اساس، امسال ۳۱ استان کشور با حضور در این رویداد، محصولات و دستاورد‌های خود را در قالب ۲۰۰ غرفه استانی و ۱۵۰ غرفه در فضای باز در نمایشگاه مذکور که از ۱۶ تا ۱۹ مهرماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برپا می‌شود، عرضه خواهند کرد.

تشکیل دبیرخانه مشترک، انجام نظرسنجی و ذائقه‌سنجی جهت بررسی امکان تأسیس شبکه مستقل روستا و همچنین بررسی شرایط زیرساخت‌های فنی و سیگنال‌رسانی پایدار به مناطق کم‌برخوردار از دیگر موضوعاتی بود که در جلسه موردبررسی قرار گرفت.

منبع: رسانه ملی