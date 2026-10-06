باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - نادریان مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران در جلسه کمیته فنی گیاه‌پزشکی کشت پاییزه با اشاره به ضرورت پایش مستمر مزارع، گفت: وضعیت آفات و بیماری‌های غالب در مزارع طی سال گذشته بررسی و روند احتمالی بروز و گسترش آنها در سال جاری مورد ارزیابی قرار گرفت تا اقدامات پیشگیرانه و مدیریتی متناسب با شرایط هر منطقه در دستور کار قرار گیرد.

او افزود: در این جلسه با حضور کارشناسان حفظ نباتات شهرستان‌ها و محققان مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، آخرین وضعیت عوامل خسارت‌زای مهم در کشت پاییزه بررسی و بر ضرورت تقویت نظام پایش و پیش‌آگاهی در مزارع تأکید شد.

نادریان، بررسی وضعیت گل جالیز در مزارع کلزا را از دیگر محور‌های مهم این جلسه عنوان کرد و گفت: با توجه به آلودگی برخی مزارع کلزا به گل جالیز در سال گذشته، وضعیت این علف هرز و زمینه‌های گسترش آن بررسی شد و برنامه‌ریزی برای پیشگیری از انتقال و توسعه آلودگی و کنترل مؤثر آن در سال جاری مورد توجه قرار گرفت.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران همچنین با اشاره به موضوع مقاومت علف‌های هرز به علف‌کش‌ها، افزود: بررسی شرایط موجود و شناسایی موارد کاهش اثربخشی علف‌کش‌ها از موضوعات مهم مدیریت علف‌های هرز است و در این جلسه راهکار‌های مناسب برای مدیریت و کنترل علف‌های هرز و کاهش پیامد‌های ناشی از مقاومت به علف‌کش‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

نادریان در پایان با تأکید بر اهمیت مدیریت اصولی عوامل خسارت‌زای گیاهی، گفت: اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و استفاده از ظرفیت کارشناسان، محققان و بهره‌برداران برای پایش و مدیریت آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز، نقش مهمی در افزایش بهره‌وری تولید، کاهش خسارت و مصرف غیرضروری نهاده‌های کشاورزی دارد و می‌تواند در مسیر توسعه پایدار کشاورزی، حفظ محیط زیست، تقویت امنیت غذایی و افزایش توان تولیدی بخش کشاورزی کشور مؤثر باشد.