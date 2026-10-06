شهردار سن‌دیگو در واکنش به اظهارات رئیس جمهور آمریکا از وی خواست این شهر‌ها را وارد اظهارات جنگ‌طلبانه خود نکند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - شهردار سن‌دیگو در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ درباره احتمال هدف قرار گرفتن لس‌آنجلس و سن‌دیگو از سوی ایران، از رئیس‌جمهور آمریکا خواست این شهر‌ها را وارد اظهارات جنگ‌طلبانه خود نکند.

تاد گلوریا، شهردار سن‌دیگو در واکنش به سخنان اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ما هرگز بهای کوچکی برای پرداخت نیستیم. شهر ما را از اظهارات بی‌پروا درباره جنگ خود دور نگه دارید.»

این واکنش پس از آن مطرح شد که ترامپ در یک تجمع سیاسی درباره هزینه‌های اقتصادی جنگ برای آمریکا صحبت کرد و گفت: «این بهای کوچکی برای امن نگه داشتن جهان و کشورمان است. آنها می‌توانند یک شهر را نابود کنند؛ بگذارید لس‌آنجلس را هدف قرار دهند، بگذارید سن‌دیگو را هدف قرار دهند.»

اظهارات ترامپ با واکنش مقام‌های کالیفرنیا روبه‌رو شد. گاوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا، رئیس‌جمهور آمریکا را «دیوانه» توصیف کرد و کارن باس، شهردار لس‌آنجلس نیز نسبت به سخنان او هشدار داد.

باس گفت: «رئیس‌جمهور ایالات متحده پیشنهاد کرده است که یک دولت خارجی به لس‌آنجلس حمله کند. اظهارات او علیه شهر ما خطرناک است و می‌تواند امنیت ما را به خطر بیندازد.»

جیم دزموند، نماینده جمهوری‌خواه کالیفرنیا که برای انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر نامزد مجلس نمایندگان آمریکا است، نیز از اظهارات ترامپ فاصله گرفت و گفت: «من به‌شدت با اظهارات رئیس‌جمهور ترامپ مخالفم. آمریکا باید از منافع خود دفاع کند، اما نخستین مسئولیت فرمانده کل قوا حفاظت از مردم آمریکا و سرزمین ماست. هیچ شهر آمریکایی قابل فدا کردن نیست و هیچ خانواده آمریکایی نباید به‌عنوان خسارت جانبی تلقی شود.»

منبع: الجزیره

برچسب ها: دونالد ترامپ ، جنگ ایران
خبرهای مرتبط
نشست محرمانه مقام‌های ارشد ترامپ در کمپ دیوید
هذیان گویی ترامپ: لس‌آنجلس و سن‌دیگو ممکن است در جریان جنگ با ایران نابود شوند
خشم کالیفرنیا از ترامپ: او خطرناک و ناپایدار است
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
به نام مکه به کام یهود
حمله یمن به فرودگاه‌ها و پایگاه‌های نظامی عربستان
ونس: ایران باید غنی‌سازی را بشدت کاهش دهد
واکنش‌های عصبی در مصر درپی تهدیدات اسموتریچ
دوئل انتخاباتی جمهوری‌خواهان با قیمت دیزل و جفری اپستین
یدیعوت آحارونوت: سه سال جنگیدیم، اما حماس و حزب‌الله پابرجا هستند
افشاگری نماینده عراقی از فشار بر الحشد الشعبی در قانون جدید
هفتم اکتبر؛ جشن نتانیاهو برای بقای سیاسی خود
خشم صهیونیست‌ها از شانه‌خالی‌کردن نتانیاهو از مسئولیت ۷ اکتبر
بیانیه حماس در ۷ اکتبر: روح «طوفان الاقصی» همچنان زنده است
آخرین اخبار
بیانیه حماس در ۷ اکتبر: روح «طوفان الاقصی» همچنان زنده است
هفتم اکتبر؛ جشن نتانیاهو برای بقای سیاسی خود
خشم صهیونیست‌ها از شانه‌خالی‌کردن نتانیاهو از مسئولیت ۷ اکتبر
یدیعوت آحارونوت: سه سال جنگیدیم، اما حماس و حزب‌الله پابرجا هستند
افشاگری نماینده عراقی از فشار بر الحشد الشعبی در قانون جدید
دوئل انتخاباتی جمهوری‌خواهان با قیمت دیزل و جفری اپستین
واکنش‌های عصبی در مصر درپی تهدیدات اسموتریچ
ونس: ایران باید غنی‌سازی را بشدت کاهش دهد
به نام مکه به کام یهود
حمله یمن به فرودگاه‌ها و پایگاه‌های نظامی عربستان
سوئد سامانه پاتریوت به لهستان ارسال می‌کند
آتش‌سوزی در یک نفتکش در نزدیکی سوچی روسیه
هشدار امنیتی انگلیس درباره حملات موشکی و پهپادی در عربستان
روسیه از دیدار پوتین و پزشکیان خبر داد
دبیرکل حزب الله: مقاومت و ایستادگی تا عقب‌نشینی اسرائیل از جنوب لبنان ادامه دارد
هزاران دانش‌آموز و دانشجو در پاریس علیه افزایش بودجه نظامی تظاهرات کردند
شهردار سن‌دیگو به ترامپ: شهر ما را از اظهارات بی‌پروا درباره جنگ دور نگه دارید
برخورد پرتابه ناشناس با یک نفتکش هنگام خروج از تنگه هرمز
ادعای نتانیاهو درباره برنامه‌ریزی حماس برای حمله علیه رژیم صهیونیستی
بازداشت فرد دیگری در انگلیس در ارتباط با حادثه امنیتی پایگاه فیرفورد
چین انتقال اطلاعات ماهواره‌ای و ناوبری به ایران را رد کرد
گوترش خواستار پایان جنگ و بازگشت آمریکا و ایران به دیپلماسی شد
روبیو از روسیه خواست در مورد حادثه طاعون شفاف باشد
واشنگتن: پیوستن اوکراین به ناتو روی میز نیست
اعتراضات دانش‌آموزان فرانسه به تظاهرات سراسری کشیده شد
اصابت پرتابه به کشتی تجاری در تنگه هرمز؛ ۱۱ تبعه هند زخمی شدند
لاوروف: اظهارات ناتو درباره آمادگی برای جنگ با روسیه را جدی می‌گیریم
قطر: تماس‌ها برای پیشبرد مذاکرات آمریکا و ایران ادامه دارد
خشم کالیفرنیا از ترامپ: او خطرناک و ناپایدار است
یمن: آسمان عربستان به‌جز مکه و مدینه منطقه جنگی است