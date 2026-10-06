باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - شهردار سن‌دیگو در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ درباره احتمال هدف قرار گرفتن لس‌آنجلس و سن‌دیگو از سوی ایران، از رئیس‌جمهور آمریکا خواست این شهر‌ها را وارد اظهارات جنگ‌طلبانه خود نکند.

تاد گلوریا، شهردار سن‌دیگو در واکنش به سخنان اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ما هرگز بهای کوچکی برای پرداخت نیستیم. شهر ما را از اظهارات بی‌پروا درباره جنگ خود دور نگه دارید.»

این واکنش پس از آن مطرح شد که ترامپ در یک تجمع سیاسی درباره هزینه‌های اقتصادی جنگ برای آمریکا صحبت کرد و گفت: «این بهای کوچکی برای امن نگه داشتن جهان و کشورمان است. آنها می‌توانند یک شهر را نابود کنند؛ بگذارید لس‌آنجلس را هدف قرار دهند، بگذارید سن‌دیگو را هدف قرار دهند.»

اظهارات ترامپ با واکنش مقام‌های کالیفرنیا روبه‌رو شد. گاوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا، رئیس‌جمهور آمریکا را «دیوانه» توصیف کرد و کارن باس، شهردار لس‌آنجلس نیز نسبت به سخنان او هشدار داد.

باس گفت: «رئیس‌جمهور ایالات متحده پیشنهاد کرده است که یک دولت خارجی به لس‌آنجلس حمله کند. اظهارات او علیه شهر ما خطرناک است و می‌تواند امنیت ما را به خطر بیندازد.»

جیم دزموند، نماینده جمهوری‌خواه کالیفرنیا که برای انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر نامزد مجلس نمایندگان آمریکا است، نیز از اظهارات ترامپ فاصله گرفت و گفت: «من به‌شدت با اظهارات رئیس‌جمهور ترامپ مخالفم. آمریکا باید از منافع خود دفاع کند، اما نخستین مسئولیت فرمانده کل قوا حفاظت از مردم آمریکا و سرزمین ماست. هیچ شهر آمریکایی قابل فدا کردن نیست و هیچ خانواده آمریکایی نباید به‌عنوان خسارت جانبی تلقی شود.»

منبع: الجزیره