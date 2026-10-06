مدیرکل بنیاد شهید فارس در یادواره شهدای کارمند این نهاد، خدمت به خانواده‌های شهدا را از مهم‌ترین وظایف مسئولان دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سردار ابراهیم بیانی در یادواره شهدای کارمند بنیاد شهید و امور ایثارگران فارس با حضور خانواده‌های شهدا در باغ جنت شیراز اظهار کرد: کارمندانی که روزی خادم شهدا و خانواده‌های ایثارگران بودند، به فرمان امام راحل در جبهه‌ها حاضر شدند و جان خود را تقدیم کردند.

او افزود: خداوند را شاکر هستیم که در نیمه مهرماه ۱۴۰۵ این فرصت حاصل شد تا یادواره شهدای کارمند بنیاد شهید و امور ایثارگران استان فارس با حضور خانواده‌های شهدا در محل بنیاد شهید در باغ جنت برگزار شود.

بیانی با اشاره به همزمانی برگزاری این یادواره در سراسر کشور افزود: همزمان با برگزاری این مراسم در شیراز و استان فارس، یادواره شهدای کارمند بنیاد شهید در سراسر کشور نیز در حال برگزاری است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان فارس ادامه داد: کارمندان بنیاد شهید که خودشان روزی خادم شهدا بودند و به خانواده‌های شهدا، جانبازان و آزادگان خدمت می‌کردند، بر اساس نیاز و بنا به فرمان امام راحل در جبهه‌های حق علیه باطل حضور پیدا کردند و جان پاک خود را برای حفظ امنیت و آرامش مردم و کشور تقدیم کردند و به شهادت رسیدند.

بیانی گفت: این فرصت امروز فراهم شده تا یادواره‌ای برای این عزیزان برگزار شود. در سال‌های گذشته نیز این یادواره برگزار شده است و امیدواریم خداوند توفیق دهد تا خدمتگزار خوبی برای همه شهدا باشیم.

او، برگزاری یادواره شهدا را برای خادمان و بانیان خدمت به خانواده شهدا دارای اهمیت دانست و عنوان کرد: برگزاری این یادواره‌ها برای خود ما، بانیان و خادمان شهدا، یک تلنگر و یادآوری است تا بدانیم به چه کسانی خدمت می‌کنیم و تلاش خود را برای خدمتگزاری افزایش دهیم و بتوانیم رضایت خانواده‌های شهدا و ایثارگران را جلب کنیم.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران فارس با اشاره به اهداف برگزاری یادواره‌های شهدا گفت: مقام معظم رهبری فرمودند برگزاری یادواره‌ها باید دو هدف داشته باشد؛ هدف نخست معرفی شهداست تا مردم بدانند شهید چه کسی بوده، چه ویژگی‌هایی داشته و چه کرده است و مطلب دوم این است که در این یادواره‌ها باید اهداف شهدا به مردم منتقل شود. شهدا اهدافی داشتند؛ حفظ دین، حفظ آرمان‌ها و همچنین ویژگی‌های مثبت در خلقیات و روحیات شهدا از جمله این اهداف و ویژگی‌هاست.

او خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم در قالب این یادواره‌ها، این اهداف و ویژگی‌ها را به کسانی که در این مراسم‌ها حضور پیدا می‌کنند و همچنین مردم که مخاطب این یادواره‌ها هستند، منتقل کنیم و بتوانیم انتظارات و مطالبات شهدا را به جامعه منتقل کنیم.

برچسب ها: یادواره شهدا ، خانواده ایثارگران ، بنیاد شهید فارس
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