باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی عصر امروز سه‌شنبه ۱۴ مهرماه ۱۴۰۵، به ریاست مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

در این جلسه، موضوع تشکیل صندوق توسعه عدالت آموزشی و اساسنامه پیشنهادی آن در دستور کار قرار گرفت و اعضای شورا، پس از ارائه گزارش‌های کارشناسی، به تفصیل ابعاد، الزامات و سازوکارهای اجرایی این پیشنهاد را مورد بحث و بررسی قرار دادند. در جریان این بررسی، موافقان و منتقدان دیدگاه‌ها و ملاحظات خود را درباره ضرورت تشکیل صندوق، مأموریت‌ها، منابع و نحوه تحقق اهداف آن مطرح کردند.

پزشکیان در این جلسه، تحقق عدالت آموزشی را از اولویت‌های اساسی دولت عنوان کرد و با اشاره به مجموعه اقدامات و عملکرد دولت طی دو سال گذشته، اظهار داشت: با وجود محدودیت‌ها، کمبودها و چالش‌های موجود، دولت در مسیر تحقق عدالت آموزشی، توسعه و بهبود فضاهای آموزشی و ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت، اقدامات متعددی را در دستور کار قرار داده و پیگیری کرده است.

تأکید رئیس‌جمهور بر بازنگری در برخی رویکردهای نظام آموزشی کشور

رئیس‌جمهور همچنین با تأکید بر ضرورت بازنگری در برخی رویکردهای حاکم بر نظام آموزشی کشور، توجه به تغذیه دانش‌آموزان، به‌ویژه در سنین رشد و مراحل پایه‌ای شکل‌گیری شخصیت و توانمندی‌های جسمی و ذهنی آنان را از الزامات تحقق عدالت آموزشی دانست.

پزشکیان تصریح کرد: یکی از جلوه‌های نابرابری و تبعیض در نظام آموزشی آن است که کودکان و دانش‌آموزان در سال‌های اولیه رشد از دسترسی مناسب به تغذیه محروم باشند، اما در مراحل بعدی و در دوره‌های آموزش عالی، منابع قابل توجهی برای حمایت‌های تغذیه‌ای اختصاص یابد؛ در حالی که بخش مهمی از مداخلات مؤثر برای تضمین سلامت، رشد و توانمندسازی نسل آینده باید از سال‌های ابتدایی زندگی و دوران مدرسه آغاز شود.

رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت اصلاح رویکردها، اولویت‌بندی منابع و هدفمند کردن مداخلات دولت در حوزه آموزش و پرورش، این موضوع را نیازمند بازنگری جدی و اساسی دانست.

تصویب کلیات صندوق توسعه عدالت آموزشی؛ اساسنامه برای اصلاح بازگشت خورد

در ادامه جلسه، پس از بحث و بررسی‌های کارشناسی اعضای شورا، کلیات پیشنهاد تشکیل صندوق توسعه عدالت آموزشی به تصویب رسید و مقرر شد اساسنامه پیشنهادی صندوق با هدف تکمیل، اصلاح و رفع ملاحظات مطرح‌شده، به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع شود تا پس از بازنگری و اعمال اصلاحات لازم، در مراحل بعدی مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گیرد.

در بخش دیگری از این جلسه، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گزارشی از آغاز سال تحصیلی جدید، تدابیر و تمهیدات اتخاذشده برای برگزاری منظم و باشکوه مراسم آغاز سال تحصیلی و برنامه «روز پرچم» در اول مهرماه ارائه کرد.

وزیر علوم همچنین گزارشی از اقدامات انجام‌شده برای صیانت از آرامش، نظم و استمرار فعالیت‌های آموزشی و علمی دانشگاه‌ها ارائه داد.

در ادامه، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی نیز گزارشی از فرآیند بازگشایی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی این دانشگاه در سراسر کشور و تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای آغاز سال تحصیلی جدید ارائه کرد و بر فراهم‌سازی بسترهای لازم برای شکل‌گیری سال تحصیلی پویا، بانشاط و مبتنی بر استمرار فعالیت‌های علمی و آموزشی تأکید شد.

منبع: ریاست جمهوری