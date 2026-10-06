مدیرعامل شرکت توانیر گفت: با اتمام ضربتی تعمیرات شبکه تا نیمه آبان، اتصال فوری ۲۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی، هوشمندسازی مصارف پرمصرف‌ها و اجرای ضربتی طرح مهتاب، پایداری جریان برق و آسایش مردم در زمستان پیش‌رو با حداکثر توان صیانت خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد اله‌داد در نشست هماهنگی گذر از دوره سرد سال ۱۴۰۵ با حضور مدیران ارشد ستادی و مدیران عامل شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع کشور، با اشاره به ضرورت پیش‌بینی سناریوهای محدودیت سوخت در فصول سرد اظهار داشت: نقشه راه عبور ایمن و بدون خاموشی از زمستان ۱۴۰۵ با رویکرد پیشگیرانه و اقدامات ضربتی تدوین شده و تمامی واحدهای صنعت برق در سراسر کشور موظف به اجرای بی‌درنگ این مصوبات هستند.

وی از اتمام کامل برنامه‌های نگهداری و بهینه‌سازی پیش از شروع فصل سرما خبر داد و افزود: تمامی پروژه‌های سرویس و تعمیرات پیشگیرانه (PM) در بخش‌های انتقال، فوق‌توزیع و توزیع برق باید حداکثر تا ۱۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵ به پایان برسد. تیم‌های نظارتی توانیر به صورت میدانی و مستمر بر روند اجرای این عملیات نظارت خواهند داشت تا از تاب‌آوری کامل شبکه در روزهای برفی و بارانی اطمینان حاصل شود.

اله‌داد به نقش حیاتی انرژی‌های تجدیدپذیر در کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی در زمستان اشاره و اعلام کرد: تسهیل به مدار آمدن نیروگاه‌های خورشیدی بخش خصوصی و ساتبا در کرانه‌های شمال، شمال‌شرق و شمال‌غرب با بالاترین اولویت دنبال می‌شود. علاوه بر این، راه‌اندازی و اتصال فوری ۲۰ ساختگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی در مجموع ۲۰۰ مگاوات با اولویت استان‌های خراسان شمالی، گلستان، مازندران، هرمزگان و خوزستان آغاز شده و مجریان اختصاصی آن در کلیه سطوح مشخص شده‌اند.

کنترل‌پذیری هوشمند مشترکان در استان‌های پرتنش گاز

وی با اشاره به تمرکز ویژه بر استان‌های واقع در انتهای خطوط گاز خراسان شمالی، گلستان، مازندران، غرب مازندران، آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و تبریز اضافه کرد: فهرست مشترکان هدف جهت محدودسازی بازبینی شده و عملیات نصب کنتورها و فیوزهای هوشمند در این مناطق با سرعتی به‌مراتب بالاتر از میانگین کشوری در دستور کار است تا مدیریت بار در اوج مصرف زمستان، به‌صورت هدفمند و کنترل‌پذیر انجام شود.

مدیرعامل توانیر با تاکید بر لزوم حراست از حقوق عموم مشترکان خاطرنشان کرد: اجرای طرح ملی مهتاب با محوریت مبارزه قاطع با انشعابات غیرمجاز، جمع‌آوری مزارع استخراج رمز ارز و تعویض لوازم اندازه‌گیری معیوب در استان‌های دارای چالش گاز با همکاری مراجع قضایی و انتظامی تشدید می‌شود تا هیچ‌گونه بار نامتعارف و غیرمجازی پایداری شبکه را در ایام برودت هوا تهدید نکند.

اله‌داد با اشاره به ضرورت ابلاغ پروتکل‌های اطلاع‌رسانی استانی یادآور شد: تاسیسات و ظرفیت‌های فنی صنعت برق کشور از کفایت و توان کامل برخوردار است و در صورت تامین سوخت نیروگاهی، مشکلی در تامین برق نخواهیم داشت؛ با این وجود، گذر بی‌دغدغه از یخبندان‌های زمستان نیازمند مدیریت خردمندانه مصرف انرژی توسط همه آحاد جامعه است.

منبع: توانیر

برچسب ها: توانیر ، تولید برق
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