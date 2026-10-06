باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - رامین آذری عضو هیأت‌مدیره و راهبر فرودگاه بین‌المللی مهرآباد از نصب و راه‌اندازی سامانه‌های پیشرفته اعلان و اطفای حریق در سایت‌های حساس ناوبری، بخش ماشین‌آلات و انبار تدارکات این فرودگاه خبر داد.

آذری با اشاره به اهمیت حفاظت از زیرساخت‌ها و تجهیزات حیاتی فرودگاه اظهار کرد: این پروژه‌ها با هدف ارتقای سطح ایمنی، کاهش ریسک وقوع حریق و افزایش آمادگی در مواجهه با شرایط اضطراری، در بخش‌های مختلف فرودگاه مهرآباد اجرا و به بهره‌برداری رسیده است.

وی افزود: در حوزه سامانه‌های ناوبری و ارتباطی (CNS)، سیستم‌های اعلام حریق و اطفای گازی FM200 در سایت‌های رادار، فرستنده، سانترال، سایت‌های ناوبری ایرساید و اقماری شامل ساوه، رودشور، کهریزک، دهنمک و ورامین و همچنین سامانه مخابراتی AFTN پیش‌بینی و راه‌اندازی شده است.

آذری ادامه داد: استفاده از سیستم اطفای گازی در این اماکن، با توجه به حساسیت تجهیزات الکترونیکی و ناوبری، نقش مهمی در حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی و کاهش خسارات احتمالی ناشی از وقوع حریق دارد.

راهبر فرودگاه مهرآباد گفت: همزمان در سوله ماشین‌آلات و انبار تدارکات نیز سیستم اعلام و اطفای حریق آبی نصب و راه‌اندازی شده و تست عملکرد آن با هدف اطمینان از آمادگی کامل سامانه در شرایط اضطراری انجام شده است.

وی توضیح داد: این سامانه با بهره‌گیری از اسپرینکلرهای حرارتی، در صورت افزایش دما و تشخیص حریق، به‌صورت خودکار فعال می‌شود و با پاشش آب در محدوده حادثه، از گسترش آتش به سایر بخش‌ها و تجهیزات جلوگیری می‌کند.

آذری تصریح کرد: مجموعه این اقدامات، از جمله مهم‌ترین پروژه‌های توسعه سامانه‌های اعلان و اطفای حریق در فرودگاه‌های کشور به شمار می‌رود که با پوشش طیف گسترده‌ای از اماکن و تجهیزات حساس، گام مؤثری در ارتقای ضریب ایمنی فرودگاه مهرآباد محسوب می‌شود.

وی تأکید کرد: پایش مستمر، انجام تست‌های دوره‌ای و به‌روزرسانی سامانه‌های ایمنی و اطفای حریق، از اولویت‌های فرودگاه مهرآباد برای حفاظت از سرمایه‌های فیزیکی، تجهیزات تخصصی و زیرساخت‌های حیاتی و همچنین تداوم ایمن فعالیت‌های فرودگاهی است.