سرپرست وزارت نفت، پایداری تامین انرژی، به‌ویژه در ماه‌های سرد سال را نیازمند هماهنگی کامل در زنجیره تولید، انتقال و توزیع گاز دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمید بورد روز سه‌شنبه در بازدید از مرکز دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران با تاکید بر اهمیت نقش این مرکز در مدیریت شبکه گاز کشور بیان کرد: پایداری تامین انرژی، به‌ویژه در ماه‌های سرد سال نیازمند هماهنگی کامل میان بخش‌های تولید، انتقال و توزیع گاز است و دیسپچینگ در این زمینه نقشی کلیدی دارد.

وی در این بازدید ضمن شنیدن مسائل و دغدغه‌های مدیران شرکت ملی گاز ایران، بر ضرورت پیگیری و رفع چالش‌های موجود و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های صنعت گاز برای حفظ پایداری شبکه تأکید کرد.

سرپرست وزارت نفت با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان صنعت گاز اعلام کرد: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، ارتقای سامانه‌های پایش و افزایش آمادگی عملیاتی برای مواجهه با شرایط مختلف ضرورت دارد.

تعریف سناریوهای مختلف برای زمستان

سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران نیز در این بازدید با تشریح اقدام‌های انجام‌شده برای تامین حداکثری گاز گفت: این شرکت همه تلاش خود را برای افزایش تولید به‌کار گرفته و به همین منظور، بخشی از تعمیرات اساسی (اورهال) را زودتر از برنامه انجام داده است.

وی با اشاره به احتمال بروز تنش گازی در برخی استان‌های کشور در زمستان امسال افزود: برای همه استان‌ها سناریوهای لازم تعریف شده است تا شرکت بتواند متناسب با شرایط هر منطقه، برای مدیریت شبکه و تأمین گاز برنامه‌ریزی کند.

مدیران و مسئولان مرکز دیسپچینگ گاز در این بازدید گزارشی از روند تامین، انتقال و توزیع گاز، آمادگی شبکه برای مدیریت مصرف و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای حفظ پایداری جریان گاز ارائه کردند. همچنین مهم‌ترین مسائل و چالش‌های حوزه‌های مختلف و پیشنهادهای خود را با سرپرست وزارت نفت در میان گذاشتند.

حمید بورد، سرپرست وزارت نفت روز سه‌شنبه پس معارفه و در اولین برنامه کاری خود در سمت سرمرستی وزارت نفت، از مرکز دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران بازدید کرد و در جریان آخرین وضع پایش، مدیریت و کنترل شبکه سراسری گاز کشور قرار گرفت.

منبع: وزارت نفت

برچسب ها: وزارت نفت ، تولید نفت ، گاز
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
آشنا
۲۲:۱۴ ۱۴ مهر ۱۴۰۵
آقا گاز آب وبرق وبنزین .میوه وخوردوخوراک وخوردوخوراک تا کی هر مه ای مصرف کنیم میوه بسته بندی درست بشه سر کشی مامور برق وگاز وآب به خانه ها به خدا بد مصرفیم اگه قانون درست اجرا بشه خیلی چیز ا درست میشه مسکن ملی ومهر خیلیا خانه ندارن وبعضی گرفتن ولازم ندارن فروختن به خدا قانون درست اجرا نمیشه
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