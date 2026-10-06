باشگاه خبرنگاران جوان -سردار" حسین حسن‌پور" به همراه جمعی از معاونان، رؤسای پلیس‌های تخصصی و فرماندهان مرزبانی و یگان ویژه، به مناسبت گرامیداشت هفته فراجا با نماینده ولی‌فقیه در استان گیلان و امام جمعه رشت، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

سردار حسن‌پور در این دیدار از حمایت‌های معنوی و ارشادات مستمر نماینده ولی‌فقیه قدردانی کرد و با تشریح آخرین وضعیت امنیتی و انتظامی گیلان گفت: به فضل الهی و مجاهدت شبانه‌روزی مأموران پلیس در رده‌های انتظامی، مرزبانی و یگان ویژه، امروز امنیت کامل و پایداری از مرز‌ها و سواحل تا عمق شهر‌ها و روستا‌های استان برقرار است.

وی با ارائه گزارشی از دستاورد‌های آماری انتظامی استان در ۶ ماهه نخست سال جاری اظهار داشت: با تدابیر پیشگیرانه، آمار وقوع سرقت در استان ۱۰ درصد کاهش یافته و بالای ۹۰ درصد از سرقت‌ها نیز منجر به کشف شده است؛ بر همین اساس انتظامی استان گیلان در ارزیابی‌های فراجا موفق به کسب رتبه برتر کشوری در حوزه پیشگیری از وقوع جرایم و سرقت شد.

فرمانده انتظامی گیلان با اشاره به اشراف اطلاعاتی پلیس در فضای مجازی افزود: در حوزه جرایم سایبری شاهد کاهش ۲۴ درصدی وقوعات بوده‌ایم و با تلاش شبانه‌روزی متخصصان پلیس فتا، ۱۰۰ درصد جرایم و کلاهبرداری‌های فضای مجازی در استان شناسایی و کشف شده است.

سردار حسن‌پور همچنین مبارزه با جرایم اقتصادی و قاچاق را از اولویت‌های اصلی پلیس برشمرد و تصریح کرد: در نیمه نخست امسال بیش از ۱۳۴ همت ارزش ریالی کالا‌های قاچاق و افزون بر ۲.۳ همت کالای احتکاری توسط مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان کشف و ضبط شد که ضربه‌ای مهلک به اخلال‌گران نظام اقتصادی به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر سرعت عمل پلیس در برخورد با هنجارشکنان یادآور شد: «پلیس اجازه هیچ‌گونه تعرضی به امنیت و آرامش مردم را نمی‌دهد؛ کمااینکه در موضوع سوءقصد به یکی از روحانیون، مأموران انتظامی موفق شدند در کمتر از ۲۴ ساعت فرد ضارب را شناسایی و بازداشت کنند.

فرمانده انتظامی استان گیلان در پایان با اشاره به اجرای بیش از ۱۱۰۰ عنوان برنامه فرهنگی، اجتماعی و خدمات‌محور در طول هفته فراجا، ارتقای روحیه و منزلت کارکنان و خانواده‌های آنان را در کنار تولید امنیت پایدار، از رویکرد‌های اساسی مجموعه انتظامی گیلان عنوان کرد.