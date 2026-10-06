مدیریت سیلاب، پاکسازی بستر رودخانه قمرود و ساماندهی سایت ۵۶۰ هکتاری پردیسان، از محورهای اصلی هفدهمین جلسه کمیته کنترل سیل قم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی-با توجه به پیش‌بینی شکل‌گیری پدیده ال‌نینو و احتمال افزایش بارش‌ها و وقوغ سیلاب،در قم،هفدهمین جلسه کمیته کنترل و کاهش خطر سیل استان قم با حضور نمایندگان استانداری و دستگاه‌های اجرایی، در سالن جلسات شرکت آب منطقه‌ای قم برگزار شد. در این نشست، اثر پدیده النینو بر الگوهای بارشی و خطرات ناشی از سیلاب‌های احتمالی در فصول آینده بررسی و تحلیل شد.

مدیریت سیلاب و ساماندهی رودخانه قمرود

در ادامه این جلسه، موضوع مدیریت سیلاب و پاکسازی بستر رودخانه قمرود و وضعیت نیزارهای آن در محدوده شهری مورد بررسی قرار گرفت.

ساماندهی سایت ۵۶۰ هکتاری پردیسان

همچنین ساماندهی و مدیریت سایت ۵۶۰ هکتاری شهید رئیسی پردیسان و تدوین نکات تکمیلی برای پیشگیری از مخاطرات سیلاب در دستور کار قرار گرفت و تصمیمات مقتضی اتخاذ شد

برچسب ها: قمرود ، سیلاب
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