مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور از ترافیک سنگین در برخی محور‌های مواصلاتی استان‌های تهران، البرز و قزوین خبر داد و گفت: در محور‌های شمالی نیز در برخی مقاطع ترافیک سنگین گزارش شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، از ترافیک سنگین در برخی محورهای مواصلاتی استان‌های تهران، البرز و قزوین خبر داد و گفت: در محورهای شمالی نیز در برخی مقاطع ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی اظهار کرد: در آزادراه تهران–کرج–قزوین، ترافیک سنگین در حدفاصل شهرک خاتم تا استاندارد گزارش شده است.

محرابی‌نیا افزود: در آزادراه قزوین–کرج–تهران نیز ترافیک سنگین در حدفاصل کردان تا گلشهر و در محدوده‌های گلشهر، پل فردیس و پل کلک مشاهده می‌شود.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور ادامه داد: در محور تهران–شهریار نیز در برخی مقاطع ترافیک سنگین است و در آزادراه قم–تهران، محدوده‌های بهشت زهرا و میدان جهاد با ترافیک سنگین مواجه هستند.

وی همچنین از ترافیک نیمه‌سنگین در آزادراه تهران–ساوه در حدفاصل رضی‌آباد تا دهشاد خبر داد و گفت: بارش باران و مه‌گرفتگی نیز در برخی محورهای استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، گیلان و اردبیل گزارش شده است.

محرابی‌نیا درباره وضعیت ترافیکی محورهای شمالی کشور نیز گفت: در محور چالوس در مسیر جنوب به شمال، ترافیک سنگین در محدوده بیلقان و حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه و همچنین در برخی مقاطع گزارش شده است.

وی افزود: در محور هراز در مسیر جنوب به شمال نیز محدوده‌های آب‌اسک، شاهاندشت و سه‌راهی چلاو با ترافیک سنگین مواجه هستند.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور ادامه داد: در آزادراه تهران–پردیس نیز ترافیک سنگین در محدوده‌های پل اتوبان بابایی و جاجرود گزارش شده است.

به گفته وی، تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت، همچنین محورهای چالوس و هراز در مسیر شمال به جنوب، روان است.

محرابی‌نیا در پایان با اشاره به شرایط جوی محورهای شمالی گفت: محور چالوس در ارتفاعات با مه‌گرفتگی همراه است و رانندگان هنگام تردد در این مسیرها باید با توجه به شرایط جوی و ترافیکی، سرعت مطمئنه را رعایت کنند.

 

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، ترافیک
خبرهای مرتبط
شعام درباره ساخت خط آهن رشت-آستارا با روس‌ها تصمیم گیری می‌کند/ آغاز بازسازی پل B۱ کرج + فیلم
افزایش حمل بار از طریق ریل به ۳۲۹ میلیارد تن کیلومتر/ ظرفیت شبکه جاده‌ای تا ۵۰ درصد امکان افزایش بهره‌وری دارد
اصلاح ۱۸۱ نقطه پرتصادف جاده‌ای
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۵ مهر ۱۴۰۵
واکنش پاک‌نژاد به ترامپ: به دروغ پناه برده‌اند
مصرف بنزین ۳ درصد کاهش یافت؛ CNG دوازده درصد رشد کرد
افزایش قیمت لبنیات به کاهش مصرف و آسیب به صنعت منجر می‌شود
تعمیرات ۱۱۵ هزار مگاوات از نیروگاه‌های حرارتی کشور در دستور کار قرار گرفت/ ۳۵۰۰ مگاوات تعمیرات به پایان رسید
وقتی مالیات، جاده و ریل می‌سازد/ استقبال مودیان از طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها
شاخص کل بورس ۸ میلیون واحدی شد
میزان صادرات چای خشک به ۴ هزار تن رسید
۷۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در طرح تولید در توزیع به بهره‌برداری رسید+ فیلم
نمی‌توان افزایش بارش پاییز را به معنای پایان کم‌آبی تلقی کرد
آخرین اخبار
استفاده از ظرفیت نخبگان در صنایع و مجموعه‌های اقتصادی کشور
پرداخت ۸۰ میلیون دلار خسارت به کشتی و هواپیما‌ها
شامخ خرده‌فروشی در شهریورماه از مرز ۵۰ عبور کرد
حجم نقدینگی در کشور از مرز ۲۰ هزار هزار میلیارد تومان عبور کرد 
کشف فرار مالیاتی ۳۴.۷ هزار میلیارد تومانی در استان البرز
پایداری جریان آب در پالایشگاه نفت تهران / گسترش طرح‌های بازیافتی آب در پالایشگاه
دیدار وزیر راه و شهرسازی با وزیر امور خارجه ترکمنستان
رشد بیش از ۱۵۳ هزار واحدی شاخص کل بورس
وزیر نیرو: ایران و افغانستان دو کشور هم‌زبان با فرهنگ مشترک هستند
آغاز ثبت‌نام آزمون تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان پیمانی دستگاه‌های اجرایی
اطلاعیه ثبت‌نام آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی منتشر شد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۵ مهر ۱۴۰۵
وظیفه وزارت نفت فروش نفت است
با نقدینگیِ حاصل از فقط ۲ روز خلق پول بانک‌ها، می‌توان تمام پروژه‌های نیمه‌تمام یک استان بزرگ را احیا کرد!
۷۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در طرح تولید در توزیع به بهره‌برداری رسید+ فیلم
نمی‌توان افزایش بارش پاییز را به معنای پایان کم‌آبی تلقی کرد
واکنش پاک‌نژاد به ترامپ: به دروغ پناه برده‌اند
آماده سازی سامانه‌های ضد تگرگ در باغات و مزارع
تعمیرات ۱۱۵ هزار مگاوات از نیروگاه‌های حرارتی کشور در دستور کار قرار گرفت/ ۳۵۰۰ مگاوات تعمیرات به پایان رسید
شاخص کل بورس ۸ میلیون واحدی شد
وقتی مالیات، جاده و ریل می‌سازد/ استقبال مودیان از طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها
افزایش قیمت لبنیات به کاهش مصرف و آسیب به صنعت منجر می‌شود
مصرف بنزین ۳ درصد کاهش یافت؛ CNG دوازده درصد رشد کرد
میزان صادرات چای خشک به ۴ هزار تن رسید
نخستین آزمون تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی برگزار می‌شود
همتی: از ورود اقتصاد به دوره تورم‌های سنگین جلوگیری کردیم/ جهش نرخ ارز به خاطر انتظارات تورمی است
ورود سامانه بارشی جدید به کشور در پایان هفته
مصرف سی‌ان‌جی ۱۲ درصد افزایش یافت
ترافیک سنگین در برخی محورهای مواصلاتی تهران
سرپرست وزارت نفت: پایداری شبکه گاز نیازمند هماهنگی کامل زنجیره است