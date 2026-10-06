باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، از ترافیک سنگین در برخی محورهای مواصلاتی استان‌های تهران، البرز و قزوین خبر داد و گفت: در محورهای شمالی نیز در برخی مقاطع ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی اظهار کرد: در آزادراه تهران–کرج–قزوین، ترافیک سنگین در حدفاصل شهرک خاتم تا استاندارد گزارش شده است.

محرابی‌نیا افزود: در آزادراه قزوین–کرج–تهران نیز ترافیک سنگین در حدفاصل کردان تا گلشهر و در محدوده‌های گلشهر، پل فردیس و پل کلک مشاهده می‌شود.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور ادامه داد: در محور تهران–شهریار نیز در برخی مقاطع ترافیک سنگین است و در آزادراه قم–تهران، محدوده‌های بهشت زهرا و میدان جهاد با ترافیک سنگین مواجه هستند.

وی همچنین از ترافیک نیمه‌سنگین در آزادراه تهران–ساوه در حدفاصل رضی‌آباد تا دهشاد خبر داد و گفت: بارش باران و مه‌گرفتگی نیز در برخی محورهای استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، گیلان و اردبیل گزارش شده است.

محرابی‌نیا درباره وضعیت ترافیکی محورهای شمالی کشور نیز گفت: در محور چالوس در مسیر جنوب به شمال، ترافیک سنگین در محدوده بیلقان و حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه و همچنین در برخی مقاطع گزارش شده است.

وی افزود: در محور هراز در مسیر جنوب به شمال نیز محدوده‌های آب‌اسک، شاهاندشت و سه‌راهی چلاو با ترافیک سنگین مواجه هستند.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور ادامه داد: در آزادراه تهران–پردیس نیز ترافیک سنگین در محدوده‌های پل اتوبان بابایی و جاجرود گزارش شده است.

به گفته وی، تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت، همچنین محورهای چالوس و هراز در مسیر شمال به جنوب، روان است.

محرابی‌نیا در پایان با اشاره به شرایط جوی محورهای شمالی گفت: محور چالوس در ارتفاعات با مه‌گرفتگی همراه است و رانندگان هنگام تردد در این مسیرها باید با توجه به شرایط جوی و ترافیکی، سرعت مطمئنه را رعایت کنند.