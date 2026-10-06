مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران درباره تاثیر اجرای نرخ سوم بنزین بر الگوی مصرف سوخت گفت: اجرای این طرح ۲ اثر داشته است؛ در حوزه سی‌ان‌جی، شاهد رشد حدود ۱۲ درصدی مصرف بوده‌ایم و تمایل به استفاده از این سوخت، به‌ویژه در حمل‌ونقل عمومی و سکوهای اینترنتی افزایش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدصادق عظیمی‌فر روز سه‌شنبه بیان کرد: مصرف بنزین نیز در بازه اجرای طرح، در مقایسه با بازه مشابه پارسال حدود سه درصد کاهش داشته است.

وی ادامه داد: این موضوع نشان می‌دهد با اعمال اصلاحات تدریجی و گام‌به‌گام می‌توان هم مصرف را به‌صورت تدریجی اصلاح کرد و هم رفتار مصرف‌کنندگان را به سمت استفاده از سوخت‌های جایگزین سوق داد.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با بیان اینکه مجموعه‌ای از طرح‌ها برای مدیریت و شفاف‌سازی مصرف سوخت طراحی شده است، گفت: این طرح‌ها در فازهای مختلف اجرا و از آنها بازخورد گرفته می‌شود و متناسب با بازخوردهای دریافت‌شده، ایرادها برطرف و سپس طرح به جامعه آماری بزرگ‌تر تسری داده می‌شود. این یک رویه علمی در دنیاست.

عظیمی‌فر درباره کارت‌های اضطراری جایگاه‌های سوخت اظهار کرد: اکنون حدود ۴۰ درصد مصرف بنزین کشور با کارت اضطراری جایگاه‌ها انجام می‌شود که این موضوع دو ایراد اساسی دارد.

وی توضیح داد: نخست اینکه کارت اضطراری در اختیار جایگاه‌دار یا متصدی جایگاه است و مردم هنگام مراجعه به جایگاه، بیشتر باید این کارت را از جایگاه‌دار دریافت کنند که نوعی تصدی‌گری ایجاد کرده است.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران دومین ایراد را نبود شفافیت در سوخت‌گیری دانست و گفت: مشخص نیست چه فردی و چه مقدار سوخت‌گیری کرده است و همین موضوع می‌تواند منشا انحراف باشد.

ذخیره‌سازی مطلوب سوخت مایع نیروگاه‌ها

عظیمی‌فر درباره شرایط مخازن سوخت نیروگاهی گفت: با توجه تشدید ناترازی گاز در زمستان امسال به‌دلیل آسیب‌های واردشده به تاسیسات گازی در جنگ، تامین سوخت مایع نیروگاه‌ها از راهکارهای پایداری شبکه برق کشور در فصل سرد است.

وی با تاکید بر هم‌افزایی بین وزارت نفت و وزارت نیرو افزود: نفت‌گاز نیروگاهی ذخیره شده، پشتوانه مناسبی برای ورود به فصل سرد به شمار می‌رود.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران ابراز امیدواری کرد که با مجموع اقدام‌های طراحی‌شده در بخش‌های مختلف و راهبری کارگروه بهینه‌سازی وزارت کشور، بتوانیم زمستان امسال را نیز با موفقیت پشت سر بگذاریم.

عظیمی‌فر با تاکید بر نقش مدیریت مصرف در عبور از فصل سرد خاطرنشان کرد: تحقق این هدف منوط به این است که همه بخش‌ها، از جمله بخش خانگی و صنعتی، در حوزه مصرف گاز بهینه‌سازی و مدیریت مصرف را جدی بگیرند. برآورد ما این است که فقط با ۱۰ درصد بهینه‌سازی و مدیریت مصرف می‌توان تامین پایدار گاز بخش‌های مختلف را محقق کرد.

توجه به رضایت مصرف‌کنندگان

وی درباره اقدام‌های انجام‌شده برای رفع این چالش‌ها گفت: برای حل مساله تصدی‌گری در کارت‌های جایگاه که اختیار را از مردم گرفته و به متصدی جایگاه داده است و همچنین رفع مشکل نبود شفافیت در سوخت‌گیری، طرح‌های مختلفی در حال اجراست که به‌صورت آزمایشی دنبال می‌شوند. یکی از این طرح‌ها، شناسه‌دار کردن کارت‌های اضطراری جایگاه‌هاست که البته ایرادهایی دارد و در مرحله آزمایشی در حال برطرف شدن است.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران تاکید کرد: اگر بناست طرحی در حوزه سوخت‌گیری در جایگاه‌ها اجرا و به سطح کشور تسری داده شود، بی‌شک رضایت مصرف‌کنندگان و تجربه کاربری در آن لحاظ می‌شود و تلاش می‌کنیم سوخت‌گیری برای مردم آسان‌تر شود.

عظیمی‌فر ادامه داد: در عین حال، این طرح‌ها کمک می‌کنند سوخت‌گیری شفاف و داده‌های مربوط به آن جمع‌آوری شود تا در صورت وجود انحراف، امکان شناسایی و مقابله با آن فراهم شود.

شناسایی انحراف‌ها با ابزارهای هوشمند

وی با اشاره به تجربه استفاده از دوربین‌های پلاک‌خوان در جایگاه‌های سوخت گفت: در یک نمونه، مشخص شد یک خودرو طی بازه‌ای ۲ تا سه هفته‌ای، نزدیک به ۷۰ بار از کارت آزاد جایگاه سوخت‌گیری کرده است. ازاین‌رو، با استفاده از ابزارهای هوشمند و روش‌های داده‌محور برای نظارت بر عرضه سوخت می‌توان انحراف‌ها را شناسایی و از آن‌ها پیشگیری کرد.

وی با اشاره به اختلاف قابل توجه قیمت سوخت در داخل و کشورهای همسایه اعلام کرد: سوختی که با یارانه‌های سنگین عرضه می‌شود، در کشورهای همسایه ممکن است با قیمت بسیار بالاتری خریداری شود؛ برای نمونه، هر لیتر بنزین در برخی کشورهای همسایه حدود ۳۰۰ هزار تومان خریداری می‌شود، در حالی که نرخ آزاد آن در داخل ۱۰ هزار تومان است.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران تاکید کرد: بنابراین اگر سوخت یارانه‌ای منحرف شود، این منابع از جیب مردم خارج و نصیب فرد سوءاستفاده‌کننده می‌شود.

کاهش ۶ درصدی مصرف نفت‌گاز

عظیمی‌فر با اشاره به اقدام‌های انجام‌شده برای مقابله با قاچاق و انحراف سوخت گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده است که بیشتر انحراف سوخت در حوزه نفت‌گاز بوده و ما با اقدام‌هایی که انجام داده‌ایم، توانسته‌ایم مصرف نفت‌گاز را نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۶ درصد کاهش دهیم و کشور از واردکننده به صادرکننده نفت‌گاز تبدیل شود.

منبع: وزارت نفت

برچسب ها: سی ان جی ، تولید بنزین
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