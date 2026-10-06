باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ شهرام شادابی‌چگنی روز سه شنبه اظهار داشت: ماموران پلیس راه دورود در جریان گشت‌زنی و کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی، یک دستگاه خودروی مگان را به دلیل ارتکاب تخلفات رانندگی متوقف کردند.

وی افزود: در بررسی سوابق این خودرو مشخص د دارای ۵۰۱ فقره تخلف رانندگی و بیش از ۵۰ میلیون تومان جریمه معوق است که با توجه به تعدد تخلفات، خودرو توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

رئیس پلیس راه لرستان با تاکید بر اینکه تخلفات رانندگی، به‌ویژه تخلفات حادثه‌ساز، می‌تواند جان راننده و سایرین را به خطر بیندازد، خاطرنشان کرد: برخورد با رانندگان متخلف، با هدف ارتقای نظم و ایمنی تردد در محورهای مواصلاتی استان با جدیت ادامه خواهد داشت.

سرهنگ شادابی‌چگنی از رانندگان خواست با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، از ارتکاب تخلفات حادثه‌ساز خودداری کرده و با رعایت حقوق سایر کاربران، در تامین ایمنی جاده‌ها سهیم باشند.

۲ نفر در تصادف محور خرم‌آباد _ بروجرد جان باختند

رئیس پلیس راه لرستان همچنین با اشاره به وقوع حادثه تصادف در گردنه زاغه خرم‌آباد، نسبت به خطرات ناشی از رانندگی در حالت خستگی و خواب‌آلودگی هشدار داد.

سرهنگ شادابی چگنی افزود: برابر اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر تصادف بین خودروی سواری تارا و یک دستگاه تریلرکشنده در کیلومتر ۳۸ محور خرم‌آباد - بروجرد، بلافاصله تیم‌های های امدادی و پلیس راه در محل حاضر شدند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه در محل حادثه حاکی از آن است که راننده خودروی سواری به دلیل خستگی مفرط، خواب‌آلودگی و عدم توجه به جلو عامل بروز سانحه بوده که منجر به جان باختن دو سرنشین خودروی سواری شد.

وی از تمامی رانندگان خواست با رعایت اصول ایمنی و پرهیز از رانندگی در حالت خستگی، از تبدیل جاده به مسیرهای مرگبار جلوگیری کنند.

منبع: پلیس لرستان