سرپرست معاونت عمرانی استانداری لرستان گفت: سامانه‌های ترافیکی دورود و خرم آباد با استفاده از کد‌های اخذشده از پلیس راهور به سامانه هوشمند متصل می‌شوند تا ثبت جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی به صورت هوشمند انجام شود.

باشگاه خبرنگاران جوان  - احسان کرم‌زاده در جلسه کمیته پایش تصویری استان اظهار کرد: با توجه به ضرورت هوشمندسازی سامانه‌های ترافیکی در سطح استان، شهر‌های خرم‌آباد و دورود در این مرحله مورد بررسی قرار گرفتند.

وی افزود: سامانه‌های ترافیکی این دو شهر با استفاده از کد‌های اخذشده از پلیس راهور به سامانه هوشمند متصل می‌شوند تا ثبت جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی به صورت هوشمند انجام شود.

سرپرست معاونت عمرانی استانداری لرستان با بیان اینکه این طرح در مرکز استان و شهر دورود در دستور کار قرار گرفته است، عنوان کرد: در کنار چند شهر دیگر استان که طی سال‌های گذشته به سامانه هوشمند متصل شده‌اند، توسعه این سامانه‌ها در خرم‌آباد و دورود نیز دنبال می‌شود.

کرم‌زاده خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح، کنترل و مدیریت آمد و شد، روان‌سازی جریان ترافیک و پیشگیری از وقوع تخلفات رانندگی در این شهر‌ها با استفاده از ظرفیت سامانه‌های هوشمند تقویت خواهد شد.

منبع: اداره‌کل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل استانداری لرستان

برچسب ها: پلیس ، لرستان
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