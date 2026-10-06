ورود سامانه بارشی جدید به کشور در پایان هفته

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب بارش‌های رگباری، وزش باد شدید و گرد و خاک را در برخی استان‌های شمال‌غرب، دامنه‌های زاگرس مرکزی و دامنه‌های جنوبی البرز شاهد هستیم.

وی افزود: امشب با ورود فعالیت سامانه بارشی، در مناطقی از شمال‌غرب، دامنه‌های زاگرس مرکزی (استان‌های کرمانشاه، همدان، مرکزی) و دامنه‌های جنوبی البرز (استان‌های قزوین، البرز و تهران) افزایش ابر، وزش باد و رگبار و رعد و برق را شاهد هستیم

او گفت: مناطق شرقی استان اردبیل، گیلان و برخی نقاط استان‌های مازندران و گلستان نیز شاهد ابرناکی و بارش پراکنده خواهند بود.

ضیائیان توضیح داد: در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، در ارتفاعات زاگرس مرکزی، دامنه‌های جنوبی البرز و همچنین در نقاطی از مازندران، گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی، افزایش ابر، وزش باد شدید و رگبار پراکنده انتظار می‌رود.

وی افزود: از بعدازظهر جمعه و طی روز شنبه، با تقویت جریانات شمالی بر روی دریای خزر، بارش باران در شمال آذربایجان شرقی، اردبیل، سواحل شمالی، ارتفاعات البرز، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی همراه با کاهش محسوس دما پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: همچنین طی سه روز آینده، در برخی نقاط شمال‌غرب، غرب، بخش‌هایی از مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز، در برخی ساعات وزش باد شدید و گاهی گرد و خاک موجب کاهش کیفیت هوا خواهد شد.