باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - چند هزار دانش‌آموز و دانشجو روز سه‌شنبه در میدان جمهوری پاریس تجمع کردند و خواستار اختصاص بودجه بیشتر به آموزش به جای افزایش هزینه‌های دفاعی شدند.

معترضان پلاکارد‌هایی با شعار‌هایی مانند «دیگر پولی برای جنگ نمی‌خواهیم» و «پول باید صرف دستمزد‌ها شود، نه سهامداران» در دست داشتند.

یکی از دانش‌آموزان به تاس گفت: «هزینه‌های آموزش در حال کاهش است و وضعیت ساختمان‌های مدارس نیز نامناسب است. برای مثال، مدرسه‌ای که من در استان سن-سن-دنی در آن تحصیل می‌کردم پر از کپک است، سرویس‌های بهداشتی آن کار نمی‌کند و با کمبود جدی معلم مواجه است.»

یکی دیگر از معترضان نیز گفت نمی‌توان همزمان با فروریختن سقف مدارس، بودجه بیشتری به ارتش اختصاص داد و افزود: «باید اختصاص پول به ارتش متوقف شود و این بودجه به مدارس برسد؛ چون سقف‌ها در حال فروریختن است و معلم کافی وجود ندارد. نظام آموزش ملی در حال نابودی است.»

اعتراضات دانش‌آموزان دبیرستانی در منطقه ایل-دو-فرانس از اواخر سپتامبر آغاز شد و اکنون به سراسر فرانسه گسترش یافته است. معترضان نسبت به برنامه‌های فشرده درسی، کمبود معلم و دیگر مشکلات نظام آموزشی اعتراض دارند.

در برخی مناطق، این اعتراضات به ناآرامی و درگیری با پلیس منجر شده و نیرو‌های امنیتی تاکنون بیش از ۶ هزار نفر را بازداشت کرده‌اند که ۹۰ درصد آنها زیر ۱۸ سال بوده‌اند.

منبع: تاس