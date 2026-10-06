محور شیراز به صدرا روز چهارشنبه ۱۵ مهر از ساعت ۵ صبح تا ۱۴ به دلیل برگزاری مانور مقابله با زلزله مسدود می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - محور بزرگراه شهید سلیمانی در مسیر شیراز به صدرا، روز چهارشنبه ۱۵ مهرماه به‌دلیل اجرای مانور مقابله با مخاطرات طبیعی، به‌طور موقت مسدود می‌شود.

بر اساس اطلاعیه مرکز اطلاع‌رسانی پلیس فارس، این محدودیت از ساعت ۵ تا ۱۴ اعمال خواهد شد و محدوده انسداد، از تقاطع زیرگذر واقع در کیلومتر ۶ محور شیراز ـ مرودشت است.

رانندگان برای تردد به شهر صدرا می‌توانند از مسیر جایگزین کمربندی شمالی ـ بزرگراه دکتر حسابی استفاده کنند.

پلیس استان فارس از شهروندان خواست ضمن رعایت محدودیت‌های ترافیکی، با عوامل اجرایی همکاری کنند و از شکیبایی آنان قدردانی کرد.

منبع: پلیس فارس 

برچسب ها: انسداد مسیر ، محور شیراز ، صدرا ، مانور زلزله
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