وزیر ورزش و جوانان گفت: با وجود تغییر کلاس‌بندی‌ها، ورزشکاران پارا با آمادگی مطلوب راهی ناگویا می‌شوند و امیدواریم نتایج درخشانی کسب کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان، ایلیا محمدی- احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، در بازدید از ورزشکاران پارادوومیدانی و فدراسیون جانبازان و توان‌یابان، درباره آخرین وضعیت کاروان ایران برای حضور در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا اظهار داشت: ورزشکاران پارا با آمادگی بسیار بالایی وارد این دوره از مسابقات می‌شوند و شرایط تیم‌ها امیدوارکننده است.

وی افزود: ورزشکاران پارا به دلیل محدودیت‌های جسمانی با چالش‌های بیشتری نسبت به سایر ورزشکاران مواجه هستند، اما با توجه به روند آماده‌سازی و عملکردی که در دوره‌های گذشته داشته‌اند، امیدواریم در این دوره نیز شاهد موفقیت و مدال‌آوری آنها باشیم.

دنیامالی با اشاره به تغییرات ایجادشده در مسابقات گفت: شرایط این دوره با دوره گذشته متفاوت است. کلاس‌بندی‌ها تغییر کرده و برخی کلاس‌ها نیز حذف شده‌اند. به همین دلیل رقابت‌ها شرایط متفاوتی خواهد داشت، اما هدف ما این است که کاروان ایران با قدرت در مسابقات حاضر شود و نسبت به دوره‌های گذشته موفقیت بیشتری به دست آورد.

وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: عملکرد ورزشکاران پارا در دوره‌های گذشته و مدال‌های زیادی که برای کشور به دست آورده‌اند، باعث رضایت ماست و امیدواریم این روند در ناگویا نیز ادامه پیدا کند.

وی همچنین با اشاره به دیدار خود با رئیس‌جمهور گفت: امروز خدمت رئیس‌جمهور بودم و گزارشی از وضعیت ورزشکاران و کاروان ایران به ایشان ارائه کردم. رئیس‌جمهور علاقه ویژه‌ای به ورزش دارد و با توجه به شناختی که از شرایط ورزشکاران پارا دارند، سلام گرم خود را به اعضای کاروان رساندند و برای همه ورزشکاران آرزوی سلامتی، موفقیت و پیروزی کردند.

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دنیامالی با اشاره به حمایت رسانه ملی از مسابقات ناگویا اظهار داشت: برای پوشش این رقابت‌ها تلاش زیادی صورت گرفت و خوشبختانه سازمان صداوسیما اعلام کرده است که تیمی را به محل برگزاری مسابقات اعزام خواهد کرد تا رویدادها، به‌ویژه مسابقات پارا، با کیفیت مناسب و به صورت گسترده پوشش داده شود.

وی افزود: این موضوع اتفاق خوبی است و مخاطبان علاقه‌مند می‌توانند مسابقات ورزشکاران کشورمان را دنبال کنند. همچنین تأکید شده است که در رسانه ملی، شأن ورزشکاران حفظ شود و اصول اخلاقی و ادبیات مناسب در پوشش این رقابت‌ها مورد توجه قرار گیرد.

وزیر ورزش و جوانان در ادامه درباره بازدید از ورزشکاران فدراسیون جانبازان و توان‌یابان گفت: امروز دقایقی تمرینات تیم والیبال نشسته را دیدم و از آمادگی و روحیه بالای بچه‌ها بسیار خوشحال شدم. آنها با وجود مشکلاتی که داشتند، همچنان با قدرت تمرین می‌کنند و امیدواریم در این دوره از بازی‌ها نیز عملکرد خوبی داشته باشند.

دنیامالی ادامه داد: تمرینات تیم بسکتبال با ویلچر را نیز از نزدیک دیدم و با ورزشکاران این تیم آشنا شدم. امیدوارم آنها نیز مانند تیم والیبال نشسته بتوانند برای کشورمان مدال‌آور باشند.

وی با اشاره به عملکرد دختران ورزشکار نیز گفت: دختران ما پیشرفت خوبی داشته‌اند و امیدواریم با توجه به تمهیدات انجام‌شده، شرایط اقلیمی و مسائل مربوط به جابه‌جایی و اقامت تأثیر منفی بر عملکرد ورزشکاران نداشته باشد.

وزیر ورزش و جوانان درباره مسیر اعزام کاروان ایران به ناگویا نیز گفت: یکی از مشکلاتی که با آن مواجه بودیم، محدودیت هواپیماهای مناسب برای این سفر بود. به همین دلیل تصمیم گرفته شد ورزشکاران از مسیر استانبول راهی ناگویا شوند که طبیعتاً زمان سفر را طولانی‌تر می‌کند. تلاش زیادی برای فراهم کردن شرایط بهتر انجام شد، اما محدودیت‌های موجود باعث شد این مسیر انتخاب شود.

دنیامالی در پایان برای اعضای کاروان ایران آرزوی موفقیت کرد و گفت: امیدوارم ورزشکاران کشورمان با ادامه موفقیت‌های گذشته، در این دوره نیز نتایج چشمگیری کسب کنند و با افتخارآفرینی، دل مردم ایران را شاد کنند

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برچسب ها: دنیامالی ، وزارت ورزش
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۲ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
از آقای دنیا مالی وزیر محترم ورزش درخواست میشود از اختیارات خود استفاده بشود د هر چه زود دستور انحلال هيات مديره فدراسیون فوتبال را بدهد و یک هيات مديره جدید با حضور کارشناسان باسواد فوتبال متخصص و باتجربه انتخاب بشود.
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