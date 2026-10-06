دبیرکل حزب‌الله لبنان تأکید کرد روند مقاومت و ایستادگی تا عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی از جنوب لبنان ادامه خواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان روز سه‌شنبه در مراسم آغاز فعالیت مؤسسه حفظ و نشر میراث سید حسن نصرالله گفت آزادسازی جنوب لبنان به مسئله‌ای در دسترس تبدیل شده و «آزادی جنوب لبنان را پیش چشم خود می‌بینیم».

وی افزود: «اسرائیل حتی پس از مدتی نیز نخواهد توانست در جنوب باقی بماند.»

دبیرکل حزب‌الله با تمجید از مقاومت نیرو‌های این جنبش در برابر حملات، این ایستادگی را نتیجه هدایت سید حسن نصرالله و پایداری مردم لبنان دانست.

شیخ نعیم قاسم با تأکید بر تداوم رویکرد مقاومت گفت: «از ما نپرسید چه خواهید کرد، زیرا تا زمانی که این دشمن وجود دارد، نمی‌توانیم جز مقاومت باشیم.»

وی افزود راه‌حل واقعی بحران با خروج رژیم صهیونیستی و آمریکا از منطقه آغاز می‌شود.

او درباره مسائل داخلی لبنان نیز اعلام کرد حزب‌الله آماده همکاری است، اما بدون پذیرش هیچ‌گونه دستور یا مداخله خارجی و بر اساس قانون اساسی و قوانین کشور.

قاسم همچنین از مردم عراق، مرجعیت، رهبری و نیرو‌های بسیج مردمی این کشور تقدیر کرد و گفت ایستادگی آنان به خروج نیرو‌های آمریکایی و پایان حضور آنان در عراق منجر شد.

وی در پایان گفت: «جنگ مرحله‌هایی دارد، اما مرحله نهایی از آن صاحبان زمین و حق و کسانی است که در مسیر مجاهدان و شهدا حرکت کرده‌اند.»

دبیرکل حزب‌الله همچنین با اشاره به وضعیت فلسطینیان، اقدامات اسرائیل، آمریکا و کشور‌های غربی علیه مردم فلسطین را «غیرعادی» توصیف کرد و گفت با وجود گستردگی شهدا در غزه، کرانه باختری و قدس، مردم فلسطین در نهایت پیروز خواهند شد و سرزمین خود را آزاد خواهند کرد.

منبع: المیادین

برچسب ها: حزب الله لبنان ، شیخ نعیم قاسم
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