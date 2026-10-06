نماینده ویژه سازمان ملل در امور لبنان با وزیر امور خارجه، دیدار و درباره آخرین تحولات لبنان و تلاش‌ها برای تثبیت آتش‌بس و پایان جنگ گفت‌و‌گو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ژان آرنو، نماینده سازمان ملل در امور لبنان که برای رایزنی با مقام‌های کشورمان به تهران سفر کرده است، پیش از ظهر امروز (سه‌شنبه) با سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

آرنو در این دیدار ارزیابی خود را از آخرین روند تحولات و وضعیت لبنان در سایه تداوم اشغالگری رژیم صهیونیستی و تلاش‌های صورت‌گرفته برای تثبیت آتش‌بس و خاتمه جنگ ارائه کرد و ابراز امیدواری کرد با تداوم نقش مؤثر ایران و سایر طرف‌های منطقه‌ای، شاهد پایان جنگ و برقراری صلح و امنیت پایدار در منطقه، به‌ویژه لبنان باشیم.

وزیر امور خارجه کشورمان نیز در این دیدار بر موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی لبنان تأکید کرد و خواستار تقویت تلاش‌ها و تحرکات سازمان ملل برای توقف تجاوز و اشغالگری رژیم صهیونیستی در لبنان شد.

عراقچی همچنین آمادگی کشورمان را برای تداوم رایزنی و همکاری با سازمان ملل متحد و کشور‌های منطقه برای کمک به حفظ ثبات و امنیت لبنان اعلام کرد.

نماینده دبیرکل سازمان ملل در این سفر همچنین به‌صورت جداگانه با مجید تخت‌روانچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه، و مهدی شوشتری، دستیار وزیر و مدیرکل غرب آسیا و شمال آفریقای وزارت امور خارجه، دیدار و درباره تحولات لبنان و منطقه رایزنی و تبادل نظر کرد.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت

برچسب ها: عراقچی ، دبیرکل سازمان ملل متحد
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