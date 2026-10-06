روسای جمهور روسیه و ایران قرار است در ترکمنستان درباره تحولات غرب آسیا و روابط دوجانبه گفت‌و‌گو کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - یوری اوشاکوف، دستیار رئیس‌جمهور روسیه اعلام کرد ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران در ترکمنستان با یکدیگر دیدار خواهند کرد.

وی گفت در این دیدار، موضوعات مرتبط با توسعه همکاری‌های دوجانبه و همچنین وضعیت پرتنش و بحران جاری در غرب آسیا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

اوشاکوف با اشاره به دیدار قبلی دو رئیس‌جمهور در اوایل سپتامبر گفت: «اکنون توافق شده است که بار دیگر با یکدیگر دیدار کنند.»

 دستیار کرملین اعلام کرد که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در روزهای ۸ و ۹ اکتبر سفری کاری به ترکمنستان خواهد داشت.

اوشاکوف گفت: «پنجشنبه و جمعه، ۸ و ۹ اکتبر؛ زمان سفر کاری رئیس‌جمهور ما به ترکمنستان است.»

رئیس جمهور روسیه در جریان این سفر در نشست شورای سران کشورهای مشترک‌المنافع (CIS) و اجلاس زیست‌محیطی دریای خزر شرکت خواهد کرد.

منبع: تاس

برچسب ها: ولادیمیر پوتین ، مسعود پزشکیان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
-
ناشناس
۰۸:۱۹ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
همه آیةالکرسی ومعوذتین بخونید بلکه خدا بمون رحم کنه وپلها بیش ازاین خراب نشه
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۴۵ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
روسیه کشوری غارتگر است.دوستی با ایران ندارد.
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۴۵ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
روسیه کشوری غارتگر است.دوستی با ایران ندارد.
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۰ ۱۴ مهر ۱۴۰۵
برو بلکه ویروس جدیده آوردی
۲
۱۱
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