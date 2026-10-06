باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - یوری اوشاکوف، دستیار رئیس‌جمهور روسیه اعلام کرد ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران در ترکمنستان با یکدیگر دیدار خواهند کرد.

وی گفت در این دیدار، موضوعات مرتبط با توسعه همکاری‌های دوجانبه و همچنین وضعیت پرتنش و بحران جاری در غرب آسیا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

اوشاکوف با اشاره به دیدار قبلی دو رئیس‌جمهور در اوایل سپتامبر گفت: «اکنون توافق شده است که بار دیگر با یکدیگر دیدار کنند.»

دستیار کرملین اعلام کرد که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در روزهای ۸ و ۹ اکتبر سفری کاری به ترکمنستان خواهد داشت.

اوشاکوف گفت: «پنجشنبه و جمعه، ۸ و ۹ اکتبر؛ زمان سفر کاری رئیس‌جمهور ما به ترکمنستان است.»

رئیس جمهور روسیه در جریان این سفر در نشست شورای سران کشورهای مشترک‌المنافع (CIS) و اجلاس زیست‌محیطی دریای خزر شرکت خواهد کرد.

منبع: تاس